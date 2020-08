Regulador aprueba participación de 16% de Amazon en Deliveroo

(Bloomberg) -- La inversión minoritaria de Amazon.com Inc. en Deliveroo fue aprobada por el organismo antimonopolio del Reino Unido después de una agitada investigación sobre la incursión del gigante minorista en los servicios de entrega de alimentos del Reino Unido.

La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA por sus siglas en inglés) concluyó que la participación de 16% no disminuirá sustancialmente la competencia, pero advirtió sobre una posible investigación adicional si Amazon adquiriera un mayor control sobre Deliveroo en el futuro.

En diciembre, la CMA estimó que había una “posibilidad realista” de que la transacción dañara la competencia. En la segunda fase de su investigación, la CMA cambió de parecer después de que Deliveroo dijera que sin fondos adicionales se quedaría sin efectivo y que sus directores tendrían que iniciar un procedimiento de insolvencia como resultado de la pandemia de coronavirus.

La decisión se produce cuando el Gobierno del Reino Unido continúa evaluando la flexibilización de las restricciones después de que el bloqueo nacional dejara a muchos restaurantes enfrentados a cierres.

Aunque el negocio de Deliveroo se recuperó “mucho más rápidamente de lo esperado”, la CMA finalmente determinó que el nivel de inversión que Amazon buscaba no disminuiría sustancialmente la competencia en las entregas de restaurantes o tiendas de conveniencia.

Stuart McIntosh, quien dirigió la investigación de la CMA, dijo que la decisión “refleja la escala de la inversión de Amazon en Deliveroo y sus incentivos para competir en ambos mercados”.

Amazon dijo en un comunicado que su inversión “beneficiará tanto a los consumidores del servicio de Deliveroo como a sus socios de restaurantes pequeños”.

La decisión final de la CMA fue posterior a un extenso análisis de documentos internos de Amazon y Deliveroo, una encuesta a más de 3.000 consumidores y extensas presentaciones a terceros interesados, dijo la autoridad.

