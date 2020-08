Portaltic.-El juego en la nube de Project xCloud se integrará en Xbox Game Pass Ultimate el 15 de septiembre

04/08/2020 Xbox Game Pass Ultimate. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA XBOX



MADRID, 4 (Portaltic/EP)



Microsoft ha anunciado que su plataforma de videojuegos en la nube Project xCloud se integrará con su servicio de suscripción Xbox Game Pass Ultimate el 15 de septiembre y que permitirá jugar a más de 100 videojuegos desde móviles Android.



La compañía estadounidense ya llevaba meses probando la versión preliminar de Project xCloud, que permite jugar a videojuegos de Xbox y PC en la nube sin necesidad de consola y que se encontraba disponible en España desde el mes de mayo para dispositivos con sistema Android.



Ahora, este servicio se proporcionará sin coste adicional para los usuarios suscritos a Xbox Games Pass Ultimate en 22 países, incluida España, aunque por el momento este servicio se encuentra en fase beta hasta que se asegure la estabilidad.



A través de móviles o tabletas Android, la integración de xCloud permite a los usuarios del servicio de suscripción de Xbox jugar en la nube a más de 100 videojuegos, entre los que se incluyen Minecraft Dungeons, Destiny 2, Tell Me Why, Gears 5, Yakuza Kiwami 2 y otros.



Xbox ha manifestado también su intención de hacer jugables en la nube desde su lanzamiento los próximos videojuegos de sus estudios propios. Xbox Game Pass Ultimate pruebe probarse el primer mes por 1 euro y después tiene un precio de 12,99 euros al mes.



El juego en la nube hace accesibles desde diferentes dispositivos los perfiles de los jugadores, tanto su lista de amigos, logros, ajustes de control y el progreso de juego guardado.