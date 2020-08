Padres y Mets pueden con Dodgers y Bravos; Cachorros y Rockies, líderes

Walker Buehler en acción. EFE/Mike Nelson/Archivo

Houston (EE.UU.), 4 ago (EFE).- Los Padres de San Diego y los Mets de Nueva York mostraron a los Dodgers de Los Angeles y a los Bravos de Atlanta su dominio en la jornada del béisbol profesional de la Liga Nacional, en la que los Cachorros de Chicago y Rockies de Colorado siguieron poderosos y líderes.

El novato Jake Cronenworth remolcó la carrera decisiva con un sencillo en el sexto episodio, y los Padres, que conectaron tres cuadrangulares solitarios ante el abridor Walker Buehler, derrotaron 5-4 a los Dodgers de Los Ángeles.

El batazo de Cronenworth dio al as Chris Paddack (2-0) el primer triunfo ante los Dodgers. Cronenworth también tuvo varias buenas jugadas en primera base, donde el novato hizo su quinta apertura.

El primera base Eric Hosmer está en la lista de lesionados por problemas de estómago.

Trent Grisham, Wil Myers y el dominicano Fernando Tatis Jr. sacudieron sendos jonrones ante Buehler.

Paddack admitió tres carreras y cinco imparables en seis episodios, ponchó a cinco bateadores rivales y no concedió boletos. Sus tres aperturas previas ante Los Ángeles habían sido en el Dodger Stadium el año pasado, cuando era novato, y se saldaron con foja de 0-1.

El venezolano Brusdar Graterol (0-2) cargó con la derrota luego de relevar a Buehler en el montículo al inicio de la sexta entrada.

El abridor Jacob deGrom ponchó a 10 rivales en seis entradas y los Mets rompieron una racha de cinco derrotas con una victoria de 7-2 sobre los Bravos de Atlanta, que sufrieron un duro golpe cuando su as Mike Soroka tuvo que salir por una lesión en la pierna derecha, desgarro del tendón de Aquiles, que le obliga a dar por concluida la temporada 2020.

Fue una noche muy dura físicamente para ambos equipos. El dominicano Robinson Canó remolcó tres carreras antes de tener que salir del partido, uno de tres jugadores de cuadro de Nueva York que se lesionaron.

El venezolano Wilson Ramos agregó un cuadrangular de dos carreras para los Mets, que lograron evitar la barrida en la serie de cuatro juegos y pusieron fin a la racha de cinco triunfos de Atlanta.

DeGrom (1-0) lanzó otra joya. El dos veces ganador del Cy Young en la Liga Nacional sólo ha permitido cuatro carreras limpias en 17 entradas en sus primeras tres aperturas de esta reducida temporada (60 partidos). Hizo 104 lanzamientos.

El tercera base Kris Bryant jonroneó en su regreso al diamante y Alex Mills lanzó siete buenos episodios que ayudaron a los Cachorros a blanquear 2-0 a los Reales de Kansas City, su cuarto triunfo seguido.

El boricua Javier Báez firmó un elevado de sacrificio y una bonita jugada en el cuadro. Bryant también sumó un doble en el primero, tras faltar a dos partidos por problemas de estómago.

Mills (2-0) admitió tres imparables, ponchó a cuatro y dio tres pasaportes en una noche húmeda y ventosa en el Wrigley Field. Mills recibió la oportunidad de abrir después de que el colombiano José Quintana fuera operado del pulgar izquierdo el mes pasado, aunque el derecho está haciendo méritos para conservar un hueco en la rotación.

Kansas City desperdició una buena labor de Danny Duffy, que lanzó seis entradas con una carrera. Los Reales terminaron con cinco imparables en su cuarta derrota en fila.

Nolan Arenado pegó su primer jonrón de la temporada para iniciar un sexto episodio de cinco carreras, y los Rockies igualaron el mejor inicio de temporada de su franquicia al imponerse 7-6 a los Gigantes de San Francisco.

Los Rockies están 7-2 por quinta vez en su historia, una marca que también lograron en 1995, 1997, 2011 y 2015.

Los anfitriones vieron sus nervios a prueba en el noveno cuando los Gigantes anotaron dos carreras antes, de que el recién nombrado cerrador venezolano Jairo Díaz lograra el out final en su segundo salvamento. Díaz sustituye a Wade Davis, que sufre un esguince en el hombro derecho.

Cuando iban 4-1 abajo en el sexto, Arenado conectó un jonrón de dos carreras ante el abridor dominicano Johnny Cueto. También en ese episodio, Matt Kemp logró un sencillo remolcador y David Dahl produjo otra carrera en un mal lanzamiento del jardinero derecho Alex Dickerson.

Chris Ownings aseguró la victoria con un cuadrangular solitario en el octavo.

El relevista Jeff Hoffman (1-0) lanzó una entrada y dos tercios y fue el lanzador que se quedó con la victoria. El dominicano Wandy Peralta (1-1) cargó con la derrota.

El primera base canadiense Joey Votto disparó un jonrón de dos carreras, su tercero de la temporada, que adelantó a su equipo, Nick Castellanos también la sacó del parque y los Rojos de Cincinnati vencieron 3-2 a los Indios de Cleveland, que jugaron sin su piloto, Terry Francona, que fue baja por enfermedad.

Sonny Gray (3-0) superó un mal inicio y completó seis sólidas entradas que le valieron la victoria y Cincinnati frenó seguidilla de seis derrotas al hilo en su estadio ante su rival estatal.

Votto, ganador del MVP del 2010 en la Nacional, cortó una racha de 11 turnos al bate en blanco cuando, tras un sencillo del japonés Shogo Akiyama que abrió el sexto episodio, sacudió un bambinazo frente a Zach Plesac (0-1), quien cargó con la derrota.