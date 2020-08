O.Próximo.-Netanyahu, sobre los ataques contra posiciones de las fuerzas sirias: "Haremos lo necesario para defendernos"

19/03/2020 El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu POLITICA INTERNACIONAL -/GPO/dpa



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha defendido este martes los ataques perpetrados el lunes por la noche contra posiciones del Ejército sirio al suroeste de Damasco y ha expresado que Israel hará "todo lo necesario para defenderse".



El mandatario, que ha destacado que las fuerzas israelíes primero "golpearon la célula y después a sus recaderos", ha sugerido "a todos ellos, incluido Hezbolá, que consideren su premisa". "No son palabras en vano, tienen el peso del Estado de Israel y de sus Fuerzas de Defensa, así que hay que tomárselas en serio", ha matizado.



Sus palabras tienen lugar después de que helicópteros israelíes llevaran a cabo el lunes por la noche un ataque contra objetivos militares sirios en la ciudad de Quneitra, en el suroeste del país.



La batería de ataques tuvo lugar un día después de que Israel frustrara un intento de ataque con bombas caseras en los Altos del Golán, que se encuentran bajo ocupación israelí, según informaciones del diario 'The Jerusalem Post'.



Tal y como han explicado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), los ataques provocaron únicamente daños materiales en la zona, especialmente en varios puestos de observación, sistemas de recolección de información de Inteligencia y artillería antiaérea.



El ministro de Defensa, Benny Gantz, ha alertado de que, a pesar de que las autoridades no buscan una escalada de la tensión en la región, Israel responderá a cualquier acción que tenga lugar en su contra.