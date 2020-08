New Orleans Pelicans se queda con la victoria frente a Memphis Grizzlies por 109-99

New Orleans Pelicans logró ganar a Memphis Grizzlies por 109-99 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New Orleans Pelicans cayeron derrotados contra Los Angeles Clippers por 126-103. Por su parte, los de Memphis Grizzlies también perdieron en su anterior choque con San Antonio Spurs por 106-108, por lo que tras este resultado acumulan cinco derrotas seguidas. Con este resultado, por el momento New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los Play-off con 29 partidos ganados de 67 disputados, mientras que Memphis Grizzlies, tras el partido, sigue en puestos de Play-off con 32 partidos ganados de 68 jugados.

En el primer cuarto tuvo como protagonistas a los jugadores de New Orleans Pelicans, de hecho, consiguieron un parcial durante este cuarto de 12-2 y acrecentaron la diferencia hasta un máximo de 11 puntos (19-8) y finalizó con un resultado de 26-22. Tras esto, en el segundo cuarto New Orleans Pelicans se distanció en el marcador y tuvo una diferencia máxima de 11 puntos (39-28) durante el cuarto, que concluyó con un resultado parcial de 32-29. Tras esto, los equipos acumularon un total de 58-51 puntos antes del descanso.

El tercer cuarto tuvo varios movimientos en el marcador, el cual acabó con un resultado parcial de 21-23 y un total de 79-74. Finalmente, en el transcurso del último cuarto los jugadores del equipo local lograron distanciarse de nuevo en el marcador, alcanzaron una diferencia de 10 puntos (88-78) y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 30-25. Tras todo esto, el partido concluyó con un resultado final de 109-99 para los locales.

Gran parte de la victoria de New Orleans Pelicans se cimentó a partir de los 24 puntos, cinco asistencias y siete rebotes de Brandon Ingram y los 23 puntos, cinco asistencias y siete rebotes de Zion Williamson. Los 22 puntos, dos asistencias y dos rebotes de Jaren Jackson y los 13 puntos, una asistencia y 13 rebotes de Jonas Valanciunas no fueron suficientes para que Memphis Grizzlies ganase el partido.

Tras ganar este encuentro, en el próximo choque New Orleans Pelicans medirá sus fuerzas con Sacramento Kings en el Hp Field House. Por su parte, Memphis Grizzlies se enfrentará a Utah Jazz en el Hp Field House.