Natalia Dyer de "Stranger Things": Hay pocas películas de sexualidad femenina

Fotografía cedida por Vertical Entertainment de la actriz Natalia Dyer. EFE/ Vertical Entertainment /

Los Ángeles (EE.UU.), 4 ago (EFE).- Muchas de las películas estrenadas en las últimas décadas sobre hacerse adulto o explorar la sexualidad en la juventud se han contado desde una perspectiva masculina, por ello, la idea de interpretar a una adolescente confusa con su propio cuerpo llamó la atención de Natalia Dyer.

La actriz, a quien millones de espectadores conocen como Nancy Wheeler en la exitosa "Stranger Things", protagoniza "Yes, God, Yes", una comedia sobre una alumna de un instituto católico en los estados rurales de EE.UU. que comienza a descubrir su sexualidad a partir de los foros de AOL de los años 2000.

"Es una comedia sobre la realidad femenina, sobre la sexualidad en la adolescencia. No es una película sexy, es honesta, divertida, con conversaciones interesantes", asegura Dyer en una conversación telefónica con EFE.

Dyer se encontraba en pleno parón del rodaje de la cuarta temporada de "Stranger Things" por el coronavirus, una continuación de la que "no sabe mucho más" pero que le ha dado tiempo para promocionar este proyecto con el que ha recibido aplausos de la crítica.

En el filme, cuando en el instituto comienza a expandirse un rumor que afirma que ha hecho una práctica sexual que ni ella misma conoce, la protagonista se apunta a un curso religioso de orientación sexual en el que descubre junto al resto de sus compañeros una de las partes más incómodas y desconocidas de hacerse adulto.

PERSPECTIVA FEMENINA

"El viaje femenino de descubrir la sexualidad es algo que no se había contado tanto antes", recuerda Dyer, de 25 años.

Vergüenza, culpabilidad, desconocimiento, confusión... son varios de los aspectos que esta cinta dirigida por Karen Maine cuenta con frescura y cierta añoranza por la época de comienzos del actual milenio, en plena aparición de los primeros teléfonos móviles, los chats de internet y servicios de mensajería.

"Muchas chicas han crecido con la versión masculina de esto. Tenemos muchas perspectivas masculinas, historias sobre hacerse adulto dirigidas por ellos...", analiza al valorar el trabajo de la cineasta en una comedia muy bien recibida por la crítica.

Cuando "Yes, God, Yes" se presentó en el festival SXSW del año pasado, ganó el premio especial del jurado y fue considerada por la prensa especializada como una de las mejores películas del festival.

Un año después, la cinta no ha podido estrenarse en cines por la pandemia y sus responsables han apostado por un lanzamiento en televisión e internet, plataformas que han dado fama a Dyer desde su primera aparición en la serie de Netflix.

"Es una película que veo muy apta para ver en un espacio pequeño, en una casa. Creo que puede funcionar muy bien, es poco convencional -opina-. Tenemos tanta tecnología que hace que es más fácil sacar proyectos adelante.

SOBRE LA CONTINUACIÓN DE "STRANGER THINGS": "NO SÉ MUCHO MÁS"

Aunque el proyecto sobre el que aún se desconoce cómo y cuándo saldrá adelante es la continuación de "Stranger Things", después de una exitosa tercera temporada que algunos apuntan como la mejor emitida hasta la fecha.

"No sé mucho más, empezamos a rodar pero llegó la cuarentena. Nos preocupa la salud, es un trabajo que implica a muchas personas...", recuerda sobre el parón del rodaje hasta nuevo aviso.

Dyer afirma que ha leído los guiones, que considera "geniales", y que además la interrupción del ritmo ha dejado más espacio para que los creadores de uno de los mayores fenómenos televisivos recientes puedan dar rienda suelta a su imaginación.

Mientras tanto, la actriz tiene pendientes hasta tres proyectos paralelos al torbellino de popularidad que supone "Stranger Things".

Javier Romualdo