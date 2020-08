Nadal renuncia a defender su título del Abierto de EEUU de tenis

El tenista español Rafa Nadal, ganador del Abierto de Estados Unidos de 2019, renunció este martes a intentar revalidar el título en Nueva York debido a los riesgos de la pandemia de coronavirus.

El Abierto, programado del 31 de agosto al 13 de septiembre, dio a conocer este martes su lista inicial de participantes en la que se incluye el número uno mundial, el serbio Novak Djokovic, y está ausente el número dos, Nadal.

"Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control", dijo Nadal en su cuenta de Twitter.

De esta forma, Nadal no podrá revalidar el triunfo logrado en 2019 en Flushing Meadows ni tampoco alcanzar por ahora la marca de 20 títulos de Grand Slam del suizo Roger Federer, que tampoco podrá jugar por lesión.

El Abierto será el primer torneo de Grand Slam desde 1999 en que no estarán presentes ni Federer ni Nadal.

La disputa del Abierto, el primer Grand Slam que se celebrará desde el parón del circuito ATP en marzo, estuvo en el aire durante meses debido a la expansión de la pandemia en Estados Unidos, donde Nueva York fue el epicentro inicial.

Los organizadores, finalmente, decidieron mantener en pie la celebración del torneo sin la presencia de espectadores.

La situación sanitaria en Nueva York ha mejorado en las últimas semanas y los organizadores confían en crear un entorno de "burbuja" alrededor del torneo para resguardar a los tenistas, si bien la pandemia sigue causando estragos en Estados Unidos donde ya ha causado 4,7 millones de contagios y más de 156.000 muertes.

"Esta es una decisión que no querría tomar pero en este caso sigo mi corazón para decidir que por ahora prefiero no viajar", afirmó Nadal, de 34 años.

"A día de hoy la situación es complicada para hacer torneos y todo mi respeto a la USTA, organizadores del US Open y a la ATP por los esfuerzos que están haciendo para que se juegue el torneo para los millones de fans que lo verán por TV o en las plataformas digitales", señaló el tenista, ganador en cuatro ocasiones en Nueva York.

- Djokovic y otros seis Top-10 en NY -

Tras más de cuatro meses de interrupción por la pandemia, el circuito ATP se puso en marcha de nuevo esta semana en Palermo (Italia).

Con los reajustes del calendario, solo dos semanas después de la final del Abierto comenzará en París el siguiente torneo de Grand Slam, Roland Garros, que fue reprogramado del 27 de septiembre al 11 de octubre.

"Sabemos que el calendario de este año tras cuatro meses sin jugar es una barbaridad", afirmó Nadal, quien ha logrado en Roland Garros 12 de sus 19 títulos de Grand Slam.

La ausencia de Nadal se suma a las ya conocidas de Federer, quien no regresará a la competición antes de 2021 tras dos operaciones de la rodilla derecha, y el australiano Nick Kyrgios.

El anuncio de Nadal coincidió con la publicación de la lista inicial de participantes del Abierto, en la que están siete de los 10 primeros del ranking de la ATP, incluidos Djokovic, el austriaco Dominic Thiem (3º) y el ruso Daniil Medvedev (5º), quien enfrentó a Nadal en la final del torneo el año pasado.

Aparte de Nadal (2º) y Federer (4º), el otro miembro del Top-10 que no aparece en la publicación es el francés Gael Monfils (9º).

En la categoría femenina, la actual campeona, la canadiense Bianca Andreescu, entró en la lista del Abierto.

También fueron anunciadas la ganadora del último Abierto de Australia, la estadounidense Sofia Kenin; la japonesa NaomiOsaka, la española Garbiñe Muguruza y la ya confirmada Serena Williams.

La actual número uno del ranking de la WTA, la australiana Ashleigh Barty, renunció la semana pasada a competir en Nueva York.

gbv/ol