Meghan Markle cumple 39 años siendo más celebrity que duquesa

MADRID, 4 (CHANCE)



La duquesa de Sussex celebra este martes sus 39 años y lo hace de una manera muy diferente a los anteriores aniversarios que ha celebrado como miembro de la casa real británica. Su afán por convertirse en una ciudadana civil ha hecho que la esposa del príncipe Harry esté cada vez más lejos Buckingham Palace y más cerca de Hollywood, el lugar que le dio la fama y que parece que nunca quiso abandonar.



Según se ha publicado, Meghan tiene intención de celebrar este día tan especial con una fiesta al más puro estilo de Hollywood en la que no faltarán invitados conocidos del starsystem a los que agasajará con un presupuesto de más de 200.000 dólares. De ser cierto y llevarse a cabo dicha celebración, los duques de Sussex volverían a ocupar el centro de todas las críticas, ya que sus movimientos se siguen mirando con lupa y no es el mejor momento para una fiesta de tal envergadura dada la pandemia que azota al mundo debido al coronavirus.Sea como fuere, lo que es cierto es que tras el 'Megxit', Meghan y Harry este cumpleaños lo pasarán en Los Ángeles, ya que el coronavirus ha complicado las opción de viajar a la residencia escocesa de la Reina Isabel II, Balmoral, tal y como acordaron en su salida de la Casa Real. Debido a esto no podrán limar las asperezas que la publicación de la biografía 'Finding Freedom, ha levantado en la familia de los Windsonr. En ella se pone el foco en la difícil relación que Meghan mantiene con su cuñada, Kate Middleton.



Sin duda será un día muy especial para los duques de Sussex en el que, celebraciones al margen, podrán disfrutar de la compañía de su hijo, Archie, de un año. Desde Chance nos sumamos a todas las felicitaciones que la duquesa más hollywoodiense ha recibido.