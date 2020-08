Medios latinoamericanos recogen en sus portadas la salida del rey Juan Carlos

En la imagen, el rey emérito de España, Juan Carlos I. EFE/David Fernández/Archivo

Bogotá, 3 ago (EFE).- La decisión del rey emérito de España, Juan Carlos I, de vivir fuera de España, en medio de las informaciones publicadas en las últimas semanas sobre sus presuntos negocios ocultos en Suiza, generó varios titulares en medios latinoamericanos que destacaron la noticia en sus principales portadas digitales.

Juan Carlos de Borbón, de 83 años, trasladó su "meditada decisión" a su hijo por carta, según informó hoy la Casa Real española en un comunicado, en el que señala que el rey emérito lo ha hecho "con profundo sentimiento, pero con gran serenidad", por la repercusión pública de "ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada.

Don Juan Carlos, quien ha sido también protagonista de la política internacional latinoamericana, pretende facilitar el ejercicio de las funciones de su sucesor, Felipe VI: “Mi legado y mi propia dignidad como persona así lo exigen”, señala la misiva.

El anuncio de que Juan Carlos I se irá a vivir fuera de España culmina un período de deterioro de su imagen tras meses de una cascada de informaciones negativas sobre posibles negocios oscuros por su parte.

Desde el primer avance de la noticia, numerosos medios latinoamericanos reflejaron la salida de España de Juan Carlos I, considerado, en muchas cancillerías, como figura política clave y "símbolo" para la democratización en países de América Latina.

La prensa argentina se hizo rápido eco de la noticia y el portal Infobae tituló: "En medio del escándalo de corrupción, el rey emérito Juan Carlos I abandona España" y acompaña la información con otras cuatro notas que ponen en contexto el anuncio.

Clarín informaba: "En problemas: El rey Juan Carlos ya abandonó España, muy complicado por los escándalos y denuncias" y en otra nota da cuenta de la relación del monarca emérito con Corinna Larsen.

En tanto, La Nación recogió la noticia con "Sorpresa en España. Juan Carlos se va a vivir al exterior tras los escándalos", mientras que Página/12 también en su portal sitúa la noticia entre una de sus principales bajo el titulo "Las razones de Juan Carlos I para hacer las valijas: El rey emérito se va de España en medio de la investigación sobre su enriquecimiento".

Con “El rey emérito Juan Carlos I abandonará España” titulaba la prensa colombiana en la edición digital de El Tiempo, que consideró que la decisión del monarca trata de no entorpecer las funciones de la corona; idea similar mantuvo el diario El Espectador y destacó las investigaciones que le siguen en España y Suiza.

Caracol Televisión señaló que el monarca "deja España para no entorpecer la labor de su hijo el rey" Felipe VI, y recuerda que "con su reputación dañada, Juan Carlos cedió la corona a su hijo en 2014 antes de retirarse de la vida pública en 2019".

En Chile, medios como EMOL (versión digital de El Mercurio) llevaba como cuarta noticia de su portada -el teletipo de EFE de la salida del rey y aparte elaboró una entrega con las reacciones que ha suscitado en España este anuncio.

El hecho figura en las secciones internacionales del digital de La Tercera pero no entre las más destacadas, mientras que en la página web de Radio Cooperativa es la más destacada y en el digital radio Bio Bio aparece como la quinta noticia de esta sección, como también en la web de CNN Chile en un pequeño espacio de su portada.

El canal 24 Horas, de la Televisión Nacional, le dedicó un espacio en directo para comentar la noticia, con algunos analistas hablando del tema y la afectación a la monarquía española.

Los principales periódicos brasileños también resaltaron la situación del monarca español como el diario O Globo, que titulaba "Sospechoso de corrupción, el rey Juan Carlos dejará España".

El rotativo destacó, en su portal digital, que el monarca subió al trono tras la muerte de Francisco Franco y "era respetado por su papel en la conducción de España de la dictadura franquista a la democracia".

Sin embargo, subrayan que su popularidad cayó en los últimos años de su reinado "debido a una serie de escándalos".

El influyente Folha de Sao Paulo acompaña la noticia con una fotografía de Juan Carlos I junto con el actual rey, su hijo Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela.

Al realizar un repaso a su trayectoria, el periódico recordó que, en 2012 se vio implicado en una "polémica" al "participar en una cacería de elefantes en Botsuana en un momento de fuerte crisis económica en su país".

En la misma línea, el diario O Estado de Sao Paulo encabeza con el titular: "Sospechoso de corrupción, el rey emérito Juan Carlos I deja España".

En televisión, 'GloboNews' del grupo Globo, dedicó unos minutos a la decisión del rey en las diferentes ediciones de sus informativos.

En Uruguay, cuestionado por Efe, el expresidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), quien siempre consideró a don Juan Carlos una figura política clave, no quiso opinar.

"En principio no va a hablar sobre ese tema" fue el lacónico mensaje remitido por su secretaria.

La prensa uruguaya reflejó la noticia como "Sospechas de corrupción e investigaciones fiscales rodean la salida de Juan Carlos de España" (El País), "Salpicado por un escándalo de corrupción, Juan Carlos I anuncia que se va de España" (El Observador) o "Juan Carlos I deja España tras las informaciones sobre sus presuntos negocios" (Montevideo Portal).

Juan Carlos, recordado por el famoso “¿Por qué no te callas?” dirigido al entonces presidente de Venezuela y ahora fallecido Hugo Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado en Chile, en 2007, también ocupó la atención de los medios mexicanos.

La prensa le dedicó este lunes espacios importantes con titulares que iban desde el rey Juan Carlos "se destierra de España", del diario El Sol de México; pasando por "comunica su decisión de abandonar España", el diario Publimetro o el rey emérito Juan Carlos "se trasladará a vivir fuera de España", como resaltó el Universal,.

"El rey emérito Juan Carlos decide abandonar España. En un hecho insólito le dice a su hijo, el actual rey Felipe, que tomó la decisión ante hechos pasados sobre su 'vida privada'", comentó Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR).

El rotativo Milenio resaltó que "envuelto en un escándalo de presunta corrupción", Juan Carlos I comunicó su "meditada decisión" de trasladarse a vivir fuera del país por la repercusión de ciertos acontecimientos pasados

Mientras que el diario Reforma informó en su sitio de internet que la decisión de abandonar España del rey emérito ocurre "en medio de una indagatoria", en medio de un escándalo financiero.

Don Juan Carlos abandona el Palacio de la Zarzuela tras más de 57 años viviendo en ese palacio en el que seguirá residiendo la reina Sofía, ya que la decisión de su marido no le afecta en nada y mantendrá su actividad institucional, según indicaron fuentes de la Casa Real.