Mata: "Bordalás es el jefe, el capitán del barco y a quien todos seguimos"

El delantero del Getafe Jaime Mata. EFE/Rodrigo Jiménez./Archivo

Getafe (Madrid), 4 ago (EFE).- Jaime Mata (Madrid, 24/10/1988, 31 años) es el referente del Getafe en ataque. Sus 14 goles en partidos oficiales esta temporada hacen de él un hombre clave para José Bordalás, que confiará en su eficacia para doblegar al Inter en el encuentro de octavos de final de la Liga Europa que disputará este miércoles.

Después de firmar una mala racha de resultados, con una sola victoria en los once partidos que disputó el Getafe en el regreso a la competición, el cuadro madrileño intentará voltear esas sensaciones erráticas con una victoria de prestigio frente al conjunto italiano. Mata, en una entrevista concedida a la Agencia EFE, aseguró que el Getafe tiene opciones de alcanzar los cuartos y dejó claro quién es Bordalás: "Es el jefe".

Pregunta: ¿Qué le pasó al Getafe después del confinamiento? Tal vez su estilo requiere un buen estado físico, el parón le cortó el ritmo y después fue difícil recuperarlo?

Respuesta: Se nos cortó justo la temporada en nuestro mejor momento. Estábamos en un momento físico y de resultados muy bueno. En el reenganche no hemos sabido adaptarnos a la nueva competición y a lo que faltaba por jugar. La cuestión han sido los resultados. No hemos estado acertados de cara a portería y atrás hemos recibido más goles de lo normal. Al final, esa es la conclusión.

P: ¿Os ha costado reponeros del golpe de quedaros fuera de competiciones europeas o lo lleváis bien?

R: No, no, para nada. Hay que ser conscientes de que es verdad que es una pena quedarse fuera por la trayectoria de la temporada, pero también hay que ser conscientes de que si se hubiese dado al revés, llegar a la última jornada con opciones de llegar a Europa un nuevo año, hubiese sido algo muy bueno. Es cierto que la trayectoria es lo que parece que la temporada es casi mala, pero haciendo un balance global, creo que la temporada ha sido muy buena: una permanencia muy cómoda y pelear por Europa hasta la última jornada. No se pudo conseguir, pero el equipo siempre dio la cara.

P: Cuando volvió LaLiga, si le dicen que iban a ganar un partido de once, ¿qué habría respondido?

R: Tal y cómo estábamos parecía imposible haber conseguido un bagaje tan pobre en cuanto a victorias. Hemos hecho cinco o seis empates y al final en cualquier acción que hubiésemos estado acertados, algún partido más se podría haber decantado de nuestro lado. Pero ya es pasado, así se dio y estamos muy centrados en la Europa League.

P: ¿Eliminar al Inter supondría superar la hazaña del Bayern en 2007? Este Getafe habría dejado por el camino también al Ajax...

R: De cara a esta temporada, sería algo muchas veces impensable conseguir eliminar al Ajax y al Inter. Sería una hazaña. Pero con esa idea vamos a Alemania, a competir por el partido y a pasar la eliminatoria.

P: ¿Ha mirado hacia atrás y ha pensado que en aquel 2007 jugaba en el Atlético Pegaso y ahora está a punto de enfrentarse al Inter?

R: Lo hablo con la gente más cercana que ha vivido de cerca mi trayectoria. Es muy ilusionante poder crecer, disputar estos partidos. Como ahora, jugar contra todo un Inter después de jugar contra el Ajax en el Johan Cruyff Arena. Creo que son partidos que muchas veces era impensable que pudiera disfrutar. Ahora tengo la suerte de poder vivirlos desde dentro y poder participar en ellos. Es un premio.

P: ¿Al Getafe le beneficia jugar a un solo partido y sin público?

R: El beneficio o no de estas eliminatorias así lo van a decidir los resultados y los pases. Creo que es distinto para todos. Estamos acostumbrados a que sea a ida y vuelta, pero ahora es otro partido. Hay que minimizar al máximo los errores porque a un solo partido te pueden castigar muchísimo.

P: Para un jugador, estar mal institucionalmente, ¿le desestabiliza? Lo digo por el lío que tiene Conte con los que mandan en el Inter...

R: No estaba muy al corriente de lo que sucede. Pero al final, la plantilla y el grupo está fuera de lo que pueda pasar. No creo que les afecte en nada. Serán muy profesionales, tendrán las ideas muy claras. No creo que se preocupen mucho de eso.

P: Probablemente tenga enfrente a Godín. Cuando él estaba en el Atlético, el Getafe no marcó ni un gol. ¿Que tiene este hombre que le hace tan especial?

R: Es uno de los mejores defensores y por eso ha conseguido lo que ha conseguido. Sigue creciendo a nivel personal. Eso es lo que le hace especial y un jugador muy importante. Todos sabemos que la defensa del Inter es muy complicada, con jugadores muy grandes con gran juego aéreo y que defienden muy bien. Hay que hacer un buen trabajo para superarles y marcar algún gol.

P: Arriba también tienen mucha dinamita con Lautaro, Alexis, Lukaku... ¿Quién impone más?

R: Son jugadores más que contrastados. No te puedes centrar en uno. Te la puede liar igual cualquiera. Tenemos que estar muy juntitos y tener muy claro que no puede haber errores de ningún tipo. Te penalizan a la mínima.

P: ¿Cómo ve a Bordalás? ¿Le ve igual de animado y fuerte que siempre después de casi cuatro temporadas en el club con la última decepción de no llegar a Europa cuestas?

R: No sólo para el cuerpo técnico, también para la plantilla, el final no ha sido el esperado. A todos nos ha dolido. Hemos vuelto todos con las ideas muy claras y sabemos la suerte que tenemos de disputar un partido así. Todos estamos muy centrados y mentalizados para superar la eliminatoria.

P: Si tiene que completar esta frase, ¿cómo lo haría?: Bordalás es para el Getafe...

R: Es el jefe, el auténtico capitán del barco y a quien todos seguimos para que este proyecto pueda continuar como lo ha hecho hasta ahora, creciendo constantemente. Todos somos conscientes de la importancia que tiene su papel en este equipo.

P: ¿Algún jugador del Getafe tendría la calidad suficiente para estar en el Inter?

R: Creo que sí. Y ojalá que sí, que alguno tuviera la suerte de ir a un equipo así. Demostramos que competimos contra todos y hay jóvenes que lo están haciendo muy bien. Ojalá tengan la suerte de crecer a nivel individual y acaben en equipos históricos como el Inter.

P: Me gustaría volver a marzo y recordar cuando su presidente, Ángel Torres, se negó a viajar a Milán ¿Cómo sentó aquello a la plantilla? Para muchos fue un acto heroico y un referente para presionar a la UEFA con lo que estaba pasando.

R: Nosotros queríamos ir. Era un momento de incertidumbre en todos los sentidos. Ahora, con el tiempo, todos hemos visto lo que está provocando el COVID-19, la importancia que hay que darle a esta situación y fue una decisión completamente acertada. Pero en ese momento tan inestable, que no se sabía cómo afectaba todo esto, nosotros queríamos jugar. Viendo lo que ha sucedido, se ha demostrado que tenía razón en la decisión que tomó.

P: ¿Nota que en ocasiones en el fútbol se ha antepuesto el negocio a la salud?

R: Al final tenemos la suerte de que tenemos muchos controles. Se hace todo muy responsable. Cuando se pudo terminar se terminó la temporada porque no había positivos y la gente estaba muy concienciada de lo que había que hacer para competir. Era importante para nosotros, para la sociedad y para mucha gente que vive de este deporte y de que juguemos. A nivel físico estábamos preparados para jugar cada tres o cuatro días. En ese sentido, tranquilos.

P: Desde que está aquí Bordalás, el Getafe ha rozado dos veces Europa, ha llegado una vez a la Europa League y en esa competición ha hecho un gran papel ¿Este Getafe ya ha tocado techo o aún puede dar más de sí si se mantiene la estructura?

R: Creo que se ha demostrado hasta ahora que el equipo ha crecido mucho en todos los sentidos. Se han conseguido grandes clasificaciones en Liga, dos años muy cerca de Europa y un año consiguiéndolo. Tenemos que seguir en esa línea, darle normalidad a toda esta excelencia para que el equipo crezca y tenga ambición para seguir haciendo años históricos.

P: ¿Si hay un penalti se va a atrever? Falló después de 25 lanzamientos, es prácticamente imposible errar otra vez...

R: Al final cuando tiras es a meter o a fallar. Hasta ahora había sido todo color de rosas. El otro día tocó el fallo, pero espero que enseguida que llegue otro penalti para asumir la responsabilidad. Para eso entreno y trabajo. Es una situación del partido en la que me siento cómodo. El fallo forma parte del juego y a seguir.

Juan José Lahuerta