María Zurita muestra su apoyo a Don Juan Carlos después del exilio del monarca

28/06/2020



MADRID, 4 (CHANCE)



Después del abandono de España por parte del Rey Don Juan Carlos - hecha pública mediante un comunicado emitido por el emérito y dirigido a su hijo Don Felipe - las reacciones no se han hecho esperar. El monarca cuenta con detractores pero también con muchos seguidores, que han querido agradecer a su Majestad su labor por nuestro país durante sus cuarenta años de reinado.



Una de ellas ha sido su sobrina más mediática, María Zurita. La hija de la Infanta Doña Margarita, que tiene una relación de lo más cercana y cómplice tanto con Don Juan Carlos como con el resto de la Familia Real, ha querido transmitir su apoyo al monarca en su última publicación de Instagram.



Una foto del Rey Don Juan Carlos y el escudo de la Casa Real, acompañadas por una sola palabra, que encierra un claro apoyo al monarca. "VERDE", que no significa otra cosa que "Viva el Rey de España". Desde luego, una declaración de intenciones de María Zurita, que muestra su cariño y orgullo no sólo por su tío sino por el emérito.



Su publicación ha sido comentada ya por personalidades como Carmen Lomana, Vicky Martín Berrocal y Cari Lapique, que han querido transmitir su agradecimiento a su Majestad por su reinado, una vez que don Juan Carlos ha abandonado nuestro país ¿para siempre?