Lukashenko afirma que Rusia "tiene miedo" de perder a Bielorrusia

Miembros de la comisión electoral se preparan en Minsk para la jornada anticipada de las elecciones presidenciales en Bielorrusia, mientras escuchan por televisión la comparencia del presidente Alexandr Lukashenko. EFE/EPA/TATYANA ZENKOVICH

Moscú, 4 ago (EFE).- El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, afirmó hoy que Rusia "tiene miedo" de perder a Bielorrusia, porque no le quedan otros verdaderos aliados, en su mensaje anual a la nación y al Parlamento, a cinco días de las elecciones en la que busca su sexto mandato consecutivo.

"Rusia tiene miedo de perdernos, porque aparte de nosotros no le quedan verdaderos aliados", dijo el mandatario en su intervención en el Palacio de la República, transmitida en directo por televisión, y que coincidió con el comienzo de la votación anticipada para las presidenciales de próximo domingo.

Al mismo tiempo, Lukashenko subrayó que Rusia "ha sido, es y será" el aliado más estrecho de Bielorrusia, independientemente de quien se encuentre en el poder en uno u otro país.

"Este es un factor insuperable, enraizado profundamente en nuestros pueblo. Incluso pese a que (Rusia) nos cambió las relaciones de amistad por las de socios, en vano", dijo.

El presidente bielorruso, que reconoció que ha superado la COVID-19, destacó que la epidemia del coronavirus "puso a prueba la solidez de la sociedad".

"Pasamos la prueba, superamos la desgracia. El que no es ciego lo ve, y el que no quiere verlo será siempre ciego", recalcó Lukashenko, al destacar la respuesta del país a la pandemia.

Lukashenko, en el poder hace más de 25 años, compite con otros cuatro candidatos por la jefatura del Estado, entre ellos la abanderada de la oposición, Svetlana Tijanóvskaya, que se ha convertido en su gran rival en estos comicios.

En torno a Tijanóvskaya, esposa del bloguero Serguéi Tijanovski, quien había declarado su propósito de presentar su candidatura presidencial y que se encuentra detenido desde mayo pasado, se han agrupado las campañas de otros dos opositores que quedaron marginados de la elecciones: Víctor Babariko y Valeri Tsepkalo.

El primero, exbanquero, fue detenido en junio pasado acusado de evasión tributaria y lavado de dinero, mientras que el segundo, al que la Comisión Electoral Central (CEC) le rechazó la inscripción de su candidatura, abandonó Bielorrusia con sus dos hijos al sentirse amenazado.