Los científicos advierten de otro pico en R.Unido sin no mejora el rastreo

Londres, 4 ago (EFE).- Científicos británicos han advertido este martes de que el Reino Unido puede afrontar un nuevo pico de la COVID-19 una vez reabiertas las escuelas en septiembre si no hay un incremento en el nivel de rastreo del coronavirus.

El Gobierno británico ha indicado que está todo planificado para que los colegios abran sus puertas al nuevo ciclo académico y los escolares reciban clases presenciales, tras el cierre de escuelas en marzo para contener la epidemia del coronavirus.

Sin embargo, un análisis del University College London (UCL) y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres alertan de que el virus puede propagarse en el Reino Unido cuando los escolares vuelvan a clase y sus padres puedan retornar físicamente a sus puestos de trabajo o reanudar otras actividades.

Los investigadores han puntualizado que es importante la reapertura de los centros educativos, pero que hace falta un mayor esfuerzo para mantener al virus bajo control.

El estudio de estos expertos, publicado en el Lancet Child & Adolescent Health, indica que este segundo pico puede evitarse si hay un aumento de la efectividad del sistema de rastreo, con un incremento del porcentaje de personas sometidas al test del virus.

Actualmente, la Sanidad británica pide a las personas con síntomas de la COVID-19 que se hagan la prueba del virus y que, de dar positivo, permanezcan en cuarentena durante diez días, además de informar al Servicio Nacional de Salud (NHS) los nombres de todas las personas con las que han estado en estrecho contacto.

Sin embargo, los científicos consideran que el número de personas contactadas por este sistema es de sólo un 50 %, un porcentaje insuficiente para evitar un segundo pico, según ellos.

De acuerdo con el análisis, para evitar una segunda ola de casos, es necesario localizar al menos al 75 % de las personas con síntomas y el 68 % de sus contactos.

El actual sistema "no está alcanzando los niveles" necesarios y "no parece lo suficientemente bueno", señaló el profesor Chris Bonnell, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

Por su parte, Jasmina Panovska-Griffiths, médica del UCL, señaló que, "con la apertura de los colegios en septiembre, prevenir una segundo ola requerirá un aumento de las pruebas del 75 % de los casos sintomáticos, con un rastreo del 68 % de sus contactos, y el aislamiento de los casos sintomáticos y diagnosticados".

En el Reino Unido, las escuelas cerraron el pasado 20 de marzo, excepto para los hijos de trabajadores esenciales -como médicos o enfermeras-, y el 1 de junio reabrieron para los alumnos más pequeños y los adolescentes que el año próximo se someten a unas pruebas importantes del sistema educativo británico.

Según los datos publicados ayer por el Ministerio de Sanidad, el Reino Unido ha detectado 938 nuevos contagios de COVID-19 en 24 horas y ha registrado 9 muertes por coronavirus en hospitales, residencias y domicilios.