La UEFA anuncia cambios en las reglas de juego, ya en vigor para esta semana

El máximo responsable de arbitraje del organismo, Roberto Rosetti. EFE/Shawn Thew/Archivo

Redacción deportes, 4 ago (EFE).- La UEFA ha anunciado este martes "una serie de cambios en las Leyes del Juego", que se implementarán en sus competiciones cuando vuelvan a jugarse esta semana, y que afectan, especialmente, a los lanzamientos de penalti.

A través de un comunicado, la UEFA ha confirmado la modificación de la ley 14 del reglamento de juego, por la cual "una infracción por parte del portero no es penalizada si un lanzamiento de penalti no encuentra portería o rebota de la misma (sin un toque del portero) a menos que dicha falta afecte claramente al lanzador".

El portero, además, será advertido por la primera infracción. Después, recibirá una tarjeta amarilla por cualquier otra infracción; mientras que el lanzador será penalizado si él y el portero "hacen una infracción en el mismo momento", indicó la UEFA.

Al respecto de esta modificación reglamentaria, el máximo responsable de arbitraje del organismo, Roberto Rosetti, ha explicado: "En particular, cuando el portero detiene el disparo (invadiendo), no es una advertencia por la primera infracción, pero (el portero) debe ser advertido por cualquier otra infracción. La mayoría de las invasiones de los porteros se derivan de una mala anticipación de los guardametas y esas pequeñas infracciones son mejor detectadas con la tecnología, con el árbitro asistente de vídeo".

Por su parte, el cambio de la Ley 10 contempla que "las tarjetas amarillas y las advertencias no se llevan a cabo en los lanzamientos desde el punto de penalti".

En los partidos que necesitan de la tanda de penaltis, las tarjetas amarillas ya no se aplican en la tanda. Esto implica a todos los jugadores, pero es particularmente relevante para los porteros, ya que se enfrentan a un examen mayor durante los penaltis.

"Según la IFAB y las Reglas del Juego, los lanzamientos desde el punto de penalti no forman parte del partido. Es solamente una forma de determinar el ganador del encuentro. Por lo tanto, (hasta ahora) si el portero tiene una tarjeta amarilla (del partido o de la prórroga) y luego invade el campo durante la tanda de penaltis, por supuesto, tiene que ser expulsado. Esto sería más probable que ocurriera ahora con el VAR y que el portero pueda ser penalizado más que otros jugadores. Creemos que este es un cambio bueno e importante", dijo Rosetti.

Estos cambios entraron en vigor el 1 de junio de 2020, inicio oficial de la temporada de fútbol 2020/21.

Serán adoptados por la UEFA para los partidos que quedan por disputarse de la temporada 2019/20 de la Liga de Campeones masculina, femenina y juvenil, la Liga Europa y los partidos de clasificación para las competiciones de clubes de la 2020/21, que arrancan este mes.

Estos cambios en la ley son independientes de la medida temporal de permitir el uso de cinco sustituciones en los partidos que faltan para completar la temporada 2019/20, medida que ha sido implementada en respuesta a la pandemia de la COVID-19.