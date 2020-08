La pandemia no tiene efecto en la 'cultura del bonus' de los ejecutivos (estudio)

Los esfuerzos realizados por los ejecutivos ingleses durante la pandemia son insuficientes para reducir las desigualdades salariales a menos que se cambie "la cultura del bonus" en Reino Unido, donde un directivo de una gran empresa gana en promedio 119 veces más que un asalariado medio, según un estudio publicado el miércoles.

En total, 36 empresas del FTSE-100, el índice estrella de la Bolsa de Londres, han anunciado reducciones de los ingresos de sus directivos debido a la crisis económica que ha provocado la pandemia del coronavirus, subrayan el Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) y la consultora independiente High Pay Centre.

Pero según este estudio, estas medidas son "superficiales a corto plazo" y no cambian en nada la "cultura del bonus" que permite a los grandes patronos recibir salarios astronómicos gracias a la parte variable de su remuneración.

Ninguna de las empresas que aceptaron esta reducción de la remuneración ha cortado los planes de reparto de beneficios de largo plazo, que representan en general la mitad del salario total de un patrón.

"No parece que la pandemia suponga un punto de inflexión para la remuneración de directivos (...) La remuneración en el seno del FTSE-100 probablemente va a bajar el año próximo pero esto tendrá más que ver con las circunstancias económicas que con un cambio de actitud", dice Peter Cheese, director general de CIPD.

El estudio muestra que en 2019, un director general de una empresa cotizada en el FTSE-100 ganó en promedio 3,61 millones de libras, (4 millones de euros, 4,7 millones de dólares), lo que supone 119 veces más que el salario medio en el Reino Unido .

Seis empresas han pagado una remuneración de más de 10 millones de libras a su presidente.

El presidente mejor pagado es el del distribuidor de alimentos en línea Ocado, Tim Steiner, que recibió 58,7 millones de libras.

Está por delante del francés Pascal Soriot (14,3 millones) que está al frente del grupo farmacéutico AstraZeneca e Ivan Menezes (11,7 millones), presidente del grupo de bebidas alcóholicas Diageo.

El estudio aboga por una mayor transparencia en las decisiones sobre los salarios, que imperen criterios medioambientales o se nombre a un representante de los empleados en los comités de remuneraciones.

En el Reino Unido, las empresas británicas de más de 250 empleados están obligadas cada año a desvelar la diferencia entre los directivos y el salario medio.

Y el país ha establecido desde hace varios años el llamado "say on pay" que da la posibilidad a los accionistas de opinar sobre las remuneraciones de los directivos, aunque no tienen poder vinculante.

