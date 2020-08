La Infanta Elena se va de Madrid tras el histórico anuncio del Rey Don Juan Carlos de abandonar España

04/08/2020 La Infanta Elena, de lo más sonriente en una imagen de archivo en un evento con su padre POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 4 (CHANCE)



La Infanta Elena es, y siempre ha sido, uno de los grandes apoyos de su padre, el Rey Don Juan Carlos. Cómplices y muy parecidos tanto en su manera de ser como en sus aficiones, la Duquesa de Lugo siempre ha sido el ojito derecho del monarca. Por ello, una vez se hizo público durante la tarde del lunes el anuncio el abandono de España por parte del emérito con un histórico comunicado dirigido al Rey don Felipe VI, su hija mayor ha decidido alejarse de la polémica.



Recordemos que Don Juan Carlos acaba de hacer pública una misiva en la que, dirigiéndose al su hijo afirma que "con el mismo afán de servicio a España que inspiró mi reinado y ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada, deseo manifestarte mi más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad. Mi legado, y mi propia dignidad como persona, así me lo exigen. Hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España. Una decisión que tomo con profundo sentimiento, pero con gran serenidad. He sido Rey de España durante casi cuarenta años y, durante todos ellos, siempre he querido lo mejor para España y para la Corona. Con mi lealtad de siempre. Con el cariño y afecto de siempre, tu padre."



Doña Elena, mientras conocíamos esta histórica decisión del Rey Don Juan Carlos, se encontraba fuera de Madrid para alejarse de una dolorosa decisión que le afecta directamente. Según diversas fuentes, la hermana de Don Felipe se encuentra descansando en Palma de Mallorca con su madre, la Reina Sofía, y su tía Irene de Grecia. Su casa en el centro de la capital, cerrada a cal y canto, con su famosa bandera de España arrugada al lado de la ventana. Difíciles momentos para la Infanta y para el resto de la Familia Real con esta abdicación que, aunque esperada, no deja de suponer un shock para todos los españoles.