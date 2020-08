La crisis de la COVID-19 complica la atención de los pacientes renales en Panamá

Un grupo de familiares de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica fueron registrados este martes al protestar, frente a las instalaciones del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

Panamá, 4 ago (EFE).- La pandemia de la COVID-19 en Panamá está complicando la atención de los pacientes renales que se han contagiado de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, quienes no reciben las diálisis suficientes para su tratamiento en el principal hospital de la Caja del Seguro Social (CSS).

Pedro Vargas, de la Asociación de Pacientes y Familiares con Insuficiencia Renal Crónica (Apfirc), le explicó a Efe que en el Complejo Hospitalario de la CSS, en la capital, permanecen hospitalizados entre 40 a 50 pacientes renales con COVID-19 y no reciben las diálisis suficientes porque no hay todas las máquinas requeridas.

Esto involucra, de acuerdo con Vargas, que cada paciente hospitalizado por la COVID-19 es dializado "una vez cada cinco días", cuando debería recibir el tratamiento 3 veces por semana: "justo cuando debe estar bien dializado, bien protegido, es cuando más vulneran su tratamiento".

Vargas, quien este martes lideró una protesta pacífica a las puertas del Complejo Hospitalario, dijo que el Seguro Social tiene en la capital panameña cuatro salas en las que atiende a casi 800 pacientes de diálisis.

En total son alrededor 200 de los 2.200 pacientes renales en todo el país se han contagiado del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que produce la COVID-19, pero el problema con la atención está en la capital, no así en el interior del país, añadió.

El activista, que propiamente es paciente de hemodiálisis hace veinte años, describe que al no recibir el tratamiento adecuado "muchos de nosotros no orinamos... si han pasado 5 días empiezan a dar problemas los pulmones, te ahogas".

Vargas recordó que la Asociación ya había recomendado sacar del complejo hospitalario la sala más grande, que estaba hacinada, pero no se hizo y terminó convirtiéndose en "un hospital COVID-19 de referencia".

Entonces, aseguró, "vino la percepción de muchos pacientes y familiares que han perdido a su familia supuestamente por el COVID-19 de que no fue por la COVID, sino que no se le dio su diálisis adecuada. Es una percepción", agregó.

EL SEGURO SOCIAL RECONOCE LA COMPLEJIDAD DEL PROBLEMA

Con el aumento de casos de la COVID-19, el complejo hospitalario ha recibido una gran cantidad de pacientes contagiados de la enfermedad que también se hacen hemodiálisis en las distintas salas asignadas para ello en la CSS.

Así lo dijo este martes a EFE el doctor Régulo Valdés, coordinador nacional de Diálisis del Seguro Social, quien explicó que esto ha provocado que "nuestra unidad especializada para dializar a los pacientes COVID se encuentre más allá de su capacidad".

La situación ha llevado a que "en algunos momentos pacientes que usualmente se dializaban tres veces por semana, ahora lo hagan dos veces por semana", por cual, indicó, "tenemos que ir aumentando la capacidad de atención" y buscar el "área ideal" para ello.

"Esto ya lo hemos logrado asignando un área lo suficientemente grande para colocar diez máquinas de hemodiálisis nuevas que van a atender a los pacientes hospitalizados, creciendo la capacidad de atención a más de 80 pacientes que sobrepasa los que tenemos ahora mismo hospitalizados", explicó.

Esta sala "estará alejada de los pacientes no COVID" y ubicada en la planta baja del complejo hospitalario, con capacidad hasta para 14 máquinas, resaltó el galeno.

"Sabemos que la pandemia (de la) no se va a ir de un día para otro, hemos estado haciendo los cambios necesarios dentro de la complejidad de un hospital que está atendiendo más del 90 % de los pacientes con COVID-19 del país", remarcó.

Panamá, que vive una explosión de casos de COVID-19 desde hace más 8 semanas, acumulaba 68.456 contagios confirmados y 1.497 muertes por la enfermedad hasta este lunes, día 148 de pandemia en el país.