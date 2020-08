João Félix acelera hacia una 'Champions' en casa

El centrocampista portugués del Atlético de Madrid, João Felix. EFE/JuanJo Martín.

Madrid, 4 ago (EFE).- "En Lisboa encontré la alegría de nuevo". Son palabras del delantero del Atlético de Madrid João Félix recordando su paso de la cantera del Oporto a la del Benfica, el club que le llevó al escaparate europeo hace un año y le puso en la órbita de los rojiblancos. A Lisboa volverá con el Atlético para jugar la Liga de Campeones, y João acelera para brillar en casa.

No ha sido una temporada sencilla para el delantero de Viseu, que en su primera campaña como rojiblanco no ha terminado de justificar los 126 millones que el Atlético abonó al conjunto lisboeta a cambio de un futbolista de 19 años que asombró con 20 goles y 11 asistencias en 43 encuentros con el Benfica.

Este curso han sido 8 tantos y tres asistencias en 35 encuentros de rojiblanco, un estreno irregular para un futbolista que no ha acabado de mostrarse cómodo sobre el césped y que se ha tropezado con tres lesiones durante la temporada: un esguince de tobillo en octubre (se perdió seis partidos), una lesión muscular en febrero (cuatro duelos de baja) y un edema óseo en el tobillo hace un mes, que le dejó fuera de tres de los últimos cuatro duelos ligueros.

Aparcada la competición liguera, una última cita se abre en el horizonte de los rojiblancos: la Liga de Campeones que este año por la pandemia de coronavirus se resolverá en una atípica 'Final a Ocho' en Lisboa. La ciudad que vio triunfar a João Félix se reencontrará de nuevo con él, ahora vestido de rojiblanco.

Pese a que arrancó la minipretemporada que el cuerpo técnico del Atlético ha diseñado para sus jugadores teniendo varias sesiones al margen de sus compañeros, el delantero luso ha encadenado entrenamientos a tope con el grupo los dos últimos días, y acelera en busca de un hueco para ser protagonista en casa.

Aún no estando en los planes iniciales de su entrenador, el argentino Diego Pablo Simeone, para comenzar el duelo de cuartos de final el 13 de agosto contra el RB Leipzig alemán -el pasado sábado ensayó con una delantera formada por Diego Costa y Marcos Llorente, la gran irrupción del final de temporada con su paso del centro del campo a la delantera- João Félix trabaja para ofrecerse como alternativa en los nueve días que restan.

El JOSÉ ALVALADE Y UN RIVAL ALEMÁN, TERRITORIO PROPICIO PARA JOÃO

El Atlético se jugará el pase a las semifinales en el José Alvalade de Lisboa, territorio del Sporting de Portugal, enemigo histórico del Benfica de João Félix y al que le marcó su primer gol como profesional en la Liga portuguesa: el que supuso el empate 1-1 para el Benfica en agosto de 2018.

La gran noche de João Félix en el Alvalade fue en febrero de 2019, en el derbi correspondiente a la vigésima jornada en el que el Benfica goleó a su eterno rival con un 2-4. El mediapunta de Viseu marcó el segundo tanto del duelo a pase del suizo Haris Seferovic y provocó el cuatro tanto al recibir un penalti que anotó un exjugador rojiblanco, el extremo Luis Miguel Afonso 'Pizzi'.

El duelo del 13 de agosto será contra un conjunto alemán, el RB Leipzig, y también tiene un buen recuerdo contra un equipo teutón el joven delantero portugués: el triplete que le endosó al Eintracht de Fránkfurt en los cuartos de final de la Liga Europa, el más precoz de un delantero portugués en la historia, con además una asistencia para Rúben Dias en un partido que acabó 4-2 en la ida, aunque el Benfica sería eliminado tras caer por 2-0 en Fránkfurt en la vuelta.

Si el Atlético supera el cruce contra el Leipzig se encontrará con el ganador del Atalanta-Paris Saint-Germain en Da Luz, el estadio del Benfica, que será también el escenario de la final. Un lugar donde hace un año Joao fue el joven ídolo de las 'águilas' benfiquistas y donde su actual club quiere sacudirse la pesadilla de la final perdida contra el Real Madrid en 2014. Los caminos se unen para que João y el Atlético recuperen la alegría en Lisboa.

Miguel Ángel Moreno