Isaías deja a más de dos millones de personas en la oscuridad

(Bloomberg) -- Más de dos millones de hogares y negocios han perdido energía desde Carolina del Norte hasta Nueva York mientras la tormenta tropical Isaías se arremolina en la costa este de Estados Unidos, provocando tornados, derribando árboles y rompiendo líneas eléctricas.

Lo peor de la tormenta, con vientos de 105 kilómetros por hora, se había desvanecido en la ciudad de Nueva York a las 3:30 p.m. Anteriormente, se informaron siete tornados en Maryland, Delaware y Nueva Jersey. Volcaron autos, dañaron casas y arrancaron ramas de los árboles, según el Centro de Predicción de Tormentas de EE.UU.

Isaías, que tocó tierra el lunes en Carolina del Norte, es la novena tormenta del Atlántico y la quinta en alcanzar Estados Unidos este año, lo más rápido que ambos hitos se han logrado en registros que datan de 1851. Las previsiones veían una temporada activa de huracanes que supere el promedio a largo plazo de 12 tormentas en una sola temporada de seis meses, que entra en su fase tradicionalmente más activa desde finales de agosto hasta septiembre.

A las 3 p.m., las ráfagas de viento eran de hasta 110 kmph en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York, mientras que la tormenta estaba a 100 kilómetros al noroeste de la ciudad, según el Centro Nacional de Huracanes.

Nueva Jersey fue el más afectado en términos de apagones, con al menos 1,3 millones de clientes en la oscuridad. En Nueva York, más de 300.000 clientes estaban sin servicio, principalmente en el condado de Westchester y en Long Island. Los apagones están ocurriendo en un momento especialmente difícil, ahora que millones trabajan desde casa en lugar de desplazarse a edificios de oficinas, que a menudo tienen generadores de respaldo.

La trayectoria de la tormenta ha cambiado un poco hacia el oeste y eso ha puesto a Nueva York en el camino de algunos de sus vientos más fuertes y la lluvia. Se han desplegado barreras temporales contra inundaciones y sacos de arena en la ciudad de Nueva York, particularmente en el área de Wall Street, para defenderse contra la tormenta que empuja el agua del mar hacia las calles.

“Por favor, todos tomen esto muy en serio”, dijo el alcalde Bill de Blasio en una rueda de prensa.

Las áreas costeras podrían ver inundaciones de mareas de hasta un metro, según Deanne Criswell, comisionada de Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York.

La fuerza del viento ha fluctuado en los últimos días. Isaías recuperó fuerza brevemente cuando llegó a tierra en Carolina del Norte el lunes por la noche, pero a partir de ahora continuará debilitándose a medida que avanza por tierra y finalmente se deshará en el norte de Canadá el jueves.

La tormenta no tuvo mucho impacto en los cultivos de algodón, maíz y soja en Carolina del Norte y en el Atlántico Medio.La planta nuclear de Duke Energy Corp. en Brunswick estaba en el camino de la tormenta cuando tocó tierra en Carolina del Norte el lunes por la noche. La Unidad 1, que se había estado reduciendo por mantenimiento, se desconectó después de perder las fuentes de alimentación de respaldo, informó Roger Hannah, portavoz de la Comisión de Regulación Nuclear en Atlanta.

La otra unidad no perdió respaldo y estaba operando a plena capacidad. Los únicos otros reactores en la trayectoria inmediata de la tormenta estaban en la Central Surry Power de Dominion Energy Inc. en el sureste de Virginia, y ambas operaban a plena capacidad a las 8:10 a.m., dijo.

Isaías no representó una amenaza para las principales refinerías de petróleo o plataformas.

Es posible que Isaías, que ha matado al menos a una persona, deje unos US$2.000 millones en daños y pérdidas a su paso, según Chuck Watson, modelador de desastres con Enki Research. Si el covid no hubiera desalentado el turismo y hubiera más personas trabajando en sus oficinas, entonces el costo ciertamente habría sido más alto, dijo.Los pronosticadores también están observando una segunda tormenta potencial en el Atlántico oriental que tiene una probabilidad de 30% de desarrollarse, en comparación con el 60% anterior.

Nota Original:More Than Two Million in Dark as Isaias Batters East Coast (1)

