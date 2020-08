Google y Facebook plantean un desafío "global" a la viabilidad de los medios

En la imagen, el logo de Google. EFE/EPA/WALLACE WOON/Archivo

Buenos Aires, 4 ago (EFE).- Inmersos en una "crisis importante" en cuanto a sus modelos de negocio, los medios de comunicación todavía no han llegado a un entendimiento con las plataformas en línea, como Google y Facebook, para la correcta monetización de sus contenidos, generando un problema de propiedad intelectual que es "global" y que todavía está vigente.

Esta fue una de las ideas centrales del coloquio organizado este martes por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), que a través de un seminario en línea con dos expertos internacionales planteó las diversas problemáticas en torno al valor de los contenidos que los medios de comunicación publican en internet.

Esta cuestión, clave para el sustento económico de los medios, es "global" porque involucra, por un lado, a todos los actores de la estructura política -jueces, legisladores y reguladores- y, por otro, a los medios de comunicación y a las plataformas en línea, señaló Diego Garazzi, presidente de la Comisión de Propiedad Intelectual de Adepa.

Para Garazzi, quienes han salido más beneficiadas de esta relación son las plataformas, como Google y Facebook, que se aprovechan de los "contenidos de calidad" producidos por los propios medios de comunicación, algo que se hizo más evidente durante la crisis del coronavirus.

"El logro monumental de las plataformas y su valoración económica y social (es que) se benefician de crear entornos donde el usuario pueda encontrar todo lo que necesita o quiere, sin necesidad de salir de esa plataforma. Eso no puede entenderse si estas plataformas no contaran con el material de calidad que la gente busca y encuentra", afirmó Garazzi.

Por el momento, los avances más importantes para la resolución de este problema tuvieron lugar en Estados Unidos, Australia y países europeos como España, Francia y Alemania, aunque la mayoría de Estados latinoamericanos también está analizando esta cuestión.

UN CONFLICTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE COMPETENCIA

Actualmente, los medios de comunicación se encuentran ante una paradoja: existe una alta demanda de contenido de calidad, pero sus ingresos económicos "bajaron a la mitad durante los últimos diez años", fruto de la caída de la publicidad y de una transición incompleta al entorno digital.

Así lo constató Danielle Coffey, asesora general de News Media Alliance, un organismo que representa a 2.000 medios de comunicación en Estados Unidos, para quien otro de los motivos de esta realidad es que existen dos intermediarios "muy dominantes", Google y Facebook, que acumulan la mayoría de los ingresos por publicidad digital.

"Google, deliberada y estratégicamente, utiliza nuestro contenido para su ventaja económica y para nuestro detrimento financiero", apuntó la experta, agregando que se trata de un "abuso" del contenido periodístico por parte de estas dos empresas.

Una solución posible, según Coffey, sería generar una "igualdad de condiciones" entre las plataformas y los medios y permitir a éstos obtener una "compensación por el periodismo de calidad", algo que sería posible utilizando tanto las leyes de propiedad intelectual como de competencia.

En la Unión Europea (UE) ya hay países que han avanzado al respecto, tal y como recordó en el debate Wout Wan Wijk, director ejecutivo de News Media Europe, quien subrayó que esto se debe en parte a la creación de una "coalición de periodistas" que hiciera frente a las tecnológicas, cuyos recursos son mucho mayores.

De hecho, la estrategia actual de Google consiste en "ahorrar tiempo" en los procedimientos judiciales abiertos en algunos Estados miembro de la UE, mientras paralelamente tratan de cerrar acuerdos bilaterales con cada medio de comunicación, un enfoque clásico de "divide y conquistarás".

"Es peligroso, porque ayuda a que Google negocie ciertas cuestiones para abajo. Creo que es importante que seamos conscientes de cuáles son los derechos mínimos y asegurarnos que el sector permanezca junto y unido si queremos un mercado sostenible en el tiempo", indicó Wan Wijk.

¿QUÉ PIENSAN LOS USUARIOS?

Todos estos debates se plantean en un contexto en que el público "también perdió fe o sentimiento de consumidor por las plataformas", según Danielle Coffey, debido a los escándalos recientes -hackeos, noticias falsas, vulneraciones de privacidad- que afectaron tanto a Google como a Facebook.

Mientras tanto, los medios tradicionales continúan como la principal fuente de información para muchas personas, algo que fue a más en los meses de pandemia, en los que pudo observarse cómo los consumidores "volvieron al periodismo de calidad más que a las redes sociales como su fuente primaria de información", aseveró, por su parte, Wan Wijk.

"Creo que la época en que las grandes empresas de plataformas se veían como la gran luz de los apóstoles terminó. Si eso beneficia de manera directa a nuestro sector, no lo creo, pero sí creo Sillicon Valley cada vez pierde más popularidad", sentenció.