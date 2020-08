Gobernador de Osaka dice tener la fórmula para vencer al virus

(Bloomberg) -- El gobernador de la prefectura de Osaka de Japón promocionó los poderes de hacer gárgaras de medicamentos para controlar el coronavirus y recomendó a los residentes en riesgo usarlos, lo que disparó las acciones relacionadas y limpió los estantes de las medicinas, incluso cuando algunos cuestionaron los hallazgos.

Según un ensayo limitado en un grupo de 41 pacientes con síntomas leves, hacer gárgaras con povidona yodada diluida cuatro veces al día redujo el número de aquellos que dieron positivo al 9,5% después de cuatro días, en comparación con el 40% para un grupo que hizo gárgaras con solo agua, dijo el gobernador Hirofumi Yoshimura en una rueda de prensa el martes.

La povidona yodada es un antiséptico más comúnmente conocido como betadina. En Japón, la vende como fórmula para hacer gárgaras Shionogi & Co., utilizando el nombre Isojin bajo licencia de Mundipharma, así como Meiji Holdings Co. Las acciones de Meiji aumentaron hasta 7,7% en Tokio tras las noticias. Shionogi subió hasta 3,6%.

“Vale la pena intentarlo”, dijo Yoshimura, recomendando su uso a los residentes con síntomas y a aquellos que trabajan en industrias de alto riesgo como bares, restaurantes y atención médica. “Es una medicina que todos pueden comprar en una farmacia y no hace ningún daño”.

El hallazgo no se basa en datos de un ensayo grande, aleatorizado y controlado, el estándar de oro para evaluar la seguridad y la eficacia de cualquier terapia potencial. Cuando un periodista le preguntó si era apropiado promocionar el medicamento en una etapa tan temprana de su investigación, el alcalde de Osaka Ichiro Matsui, quien también habló en la sesión informativa, le preguntó si se suponía que debía ignorar los hallazgos.

“Siempre hemos estado pidiendo a la gente que haga gárgaras, además de lavarse las manos, usar una máscara y distanciamiento social”, dijo Matsui. “Ahora solo estamos diciendo que hubo mejores resultados cuando hicieron gárgaras con esto en lugar de hacer gárgaras con nada”.

Estantes vacíos

En una farmacia de Matsumotokiyoshi Holdings Co. en la sala Chiyoda del centro de Tokio, las estanterías fueron despojadas de medicamentos para hacer gárgaras que contenían povidona yodada, incluida la marca Meiji, a partir de las 3:30 p.m. hora local. Tres tiendas cercanas también estaban vacías. El sitio web japonés de Amazon mostraba la mayoría de los productos relacionados como vendidos.

“No habíamos escuchado nada antes de la conferencia de prensa del gobernador”, dijo el portavoz de Meiji Holdings, Hirosaki Oode. “Nuestro producto es efectivo para desinfectar la boca y la garganta, así como para combatir el mal aliento. No tenemos planes de estudiar su efectividad contra el coronavirus en este momento”.

Las personas en Japón comúnmente hacen gárgaras como una medida preventiva contra los resfriados y las gripes en invierno, similar al lavado de manos, aunque su efectividad aún se disputa. Un estudio de 2005 realizado por científicos japoneses concluyó que hacer gárgaras con agua ayuda a prevenir las infecciones del tracto respiratorio superior, pero no encontraron que el uso de povidona yodada fuera más efectivo que el agua, aunque un estudio mucho más pequeño en solo 23 pacientes en 2003 sí.

Junto con el lavado de manos y el uso de tapabocas, el hábito fue una de las primeras razones planteadas como posibles razones por las que Japón escapó de la peor parte del virus relativamente indemne. En las últimas semanas, sin embargo, los casos han aumentado en todo Japón, y en Osaka las infecciones han estado cerca de sobrepasar las de Tokio, a pesar de una población mucho más pequeña.

La prisa por encontrar algo para detener la propagación de la pandemia ha llevado a que múltiples tratamientos sean aclamados en todo el mundo como una fórmula mágica potencial para la enfermedad antes de que suficientes datos puedan respaldar esas afirmaciones, desde la hidroxicloroquina promovida por el presidente Donald Trump, hasta el medicamento antiviral de Fujifilm Holdings Corp. Avigan.

“Incluso creo que hacer gárgaras con povidona yodada podría derrotar al coronavirus”, dijo Yoshimura. “Pero todavía está en la fase de investigación y no podemos decir nada definitivo”.

Nota Original:Too Good to Be True? Osaka Says Gargling Formula Can Beat Virus

