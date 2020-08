Fútbol/Liga Europa.- Previa del Inter de Milán - Getafe

El Getafe estrena el reinicio europeo en busca de otra 'machada'



Los de Bordalás se miden al potente Inter de Milán con el objetivo de dejar las dudas ligueras y meterse en la 'F8' de la Liga Europa



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Getafe será el primer equipo español que retome las competiciones europeas cuando este miércoles (21.00 horas) se mida, a partido único, en campo neutral y a puerta cerrada, en los octavos de final de la Liga Europa ante el poderoso Inter de Milán italiano, frente al que espera recuperar su versión más sólida para soñar con la 'Final a 8'.



Una vez acabadas las competiciones nacionales, toca el turno de reanudar las europeas y el conjunto 'azulón' será el primero de los cinco de LaLiga Santander que siguen en liza que entre en acción, con la esperanza de tumbar a un segundo campeón de Europa para colarse entre los ocho mejores del segundo torneo continental.



El Getafe acabó con dudas el campeonato doméstico y ahora no quiere trasladarlas a una Liga Europa donde en la anterior ronda ya fue capaz de desarmar y desactivar a otro 'gigante' del Viejo Continente como el Ajax neerlandés. Aquello fue un choque de estilos opuestos del que salió ganador el equipo de José Bordalás, pero seguramente muy diferente del que les espera ante un Inter que acabó bien la Serie A y que tiene mucho peligro arriba.



El conjunto getafense sólo fue capaz de ganar uno de sus once últimos encuentros ligueros y sólo en tres de ellos fue capaz de dejar a cero su portería. Ante una ofensiva con jugadores como Lautaro Martínez o Romelu Lukaku, debe recuperar una de sus principales señas de identidad para tener opciones en un partido a cara o cruz, y donde seguramente deje que la responsabilidad recaiga en el teóricamente favorito.



Una vez realizada la pertinente y obligada 'desconexión' tras perder la plaza europea en la última jornada al caer ante el Levante, el Getafe ya está listo para vivir una nueva 'batalla' con un 'grande' de Europa sobre el césped del Veltins Arena de Gelsenkirchen, estadio del Schalke 04, donde ha acudido con todas sus piezas salvo aquellos que cumplieron su contrato y ya no están como Kenedy o Deyverson, goleadores ambos en la anterior eliminatoria.



En principio, parece que José Bordalás optará por armarse bien en el mediocampo, con la posibilidad de poner un trivote formado con Arambarri, Maksimovic y Timor, aunque su rival juega con tres poderosos centrales y eso dejaría un tanto solo en la pelea a Jaime Mata, con la mejor ayuda de un Cucurella que ha sido de lo mejor tras el confinamiento. Si opta por el doble pivote, Ángel podría ser el compañero del madrileño.



37 GOLES EN SERIE A ENTRE LUKAKU Y LAUTARO



Enfrente, otro rival 'rebotado' de la fase de grupos de la Liga de Campeones y mucho nivel como el Inter, que además de su potencial conocido, añade el que acaba de terminar la Serie A, por lo que tiene más ritmo competitivo, y que además lo ha hecho a buen nivel.



Así, si el Getafe sólo ha ganado un partido de LaLiga Santander, el conjunto 'neroazzurro' sólo ha perdido uno de los 13 que ha disputado y el pasado sábado cerró el campeonato liguero con su tercera victoria consecutiva al batir al Atalanta por 0-2.



Además, no ha encajado en sus últimos cuatro partidos, buena muestra del orden defensivo que impone Antonio Conte en la zaga, donde sobresale el neerlandés De Vrij, aunque todas las miradas estén puestas en ataque donde Lukaku y Lautaro Martínez han marcado 37 goles, 23 el poderoso belga y 14 el talentoso argentino.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



INTER DE MILÁN: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro Martínez, Lukaku



GETAFE: David Soria; Damián Suárez, Djené, Etxeita, Oliveira; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Timor, Cucurella; y Mata.



--ÁRBITRO: Anthony Taylor (ING).



--ESTADIO: Veltins Arena de Gelsenkirchen.



--HORA: 21.00/GOL.