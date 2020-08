Fútbol/Liga Europa.- Bordalás: "Supongo que Conte se referirá a que será un partido intenso cuando dice 'sucio'"

"Un jugador del Inter cuesta lo que todo nuestro club"



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Getafe, José Bordalás, ha restado importancia a las palabras del técnico del Inter de Milán, Antonio Conte, que aseguró que el equipo azulón hará un partido "sucio" en los octavos de final de la Europa League, y se ha mostrado convencido de que se refería a un encuentro "intenso", y cree que el cuadro italiano no debería estar "muy preocupado" por "un club pequeño", ya que un futbolista interista "cuesta lo que todo" el Getafe.



"No he oído las declaraciones, no sé lo que ha dicho Antonio Conte; cuando lo oiga, opinaré. Como no he oído cuál ha sido su opinión respecto al partido de mañana, no debo opinar", declaró en rueda de prensa. "Supongo que se referirá a que será un partido intenso y de máxima exigencia, porque estamos en octavos de la Europa League. Imagino que se referirá a eso cuando dice 'sucio'", añadió.



Así, espera "un partido difícil". "El Inter es un histórico, un equipazo, y no creo que un equipo de su nivel deba estar muy preocupado por el Getafe, porque el Getafe es un club pequeño", apuntó. "Todas las apuestas están a favor del Inter. Un jugador del Inter cuesta lo que todo nuestro club", continuó.



Con todo, afrontan "una eliminatoria histórica para el club" con "la máxima ilusión". "Muchos de los profesionales que estamos en el equipo llevamos tiempo trabajando para afrontar este tipo de partidos y llegar a octavos de final de la Europa League, donde nos vamos a enfrentar a equipos como el Inter de Milán. Es un histórico, que pelea por el campeonato en su país, un equipo de 'Champions' que en estos momentos está en Europa League", explicó.



"Es un reto muy bonito y que afrontamos con el máximo interés. Seguro que mañana vamos a estar a un gran nivel, vamos a hacer un gran partido y seguro que pase lo que pase el equipo dará una buena imagen y tendrá sus opciones de ganar. El fútbol tiene a veces cosas increíbles, y lo hemos visto históricamente", prosiguió.



Además, el preparador alicantino se desmarcó de las palabras del presidente del club azulón, Ángel Torres, que se mostró convencido de que pueden ganar el torneo si eliminan a los italianos. "Yo respeto la opinión de mi presidente siempre, pero no podemos pensar en ganar la Europa League sin antes afrontar un partido como el de mañana contra un equipo que nos supera en muchos aspectos, sobre todo a nivel económico y de potencial. Esto es fútbol y solo pensamos en el partido de mañana", señaló.



Por último, Bordalás reconoció que los jugadores llegan al Veltins-Arena, donde se disputará la eliminatoria a partido único, "tremendamente motivados". "Cualquier futbolista lleva años trabajando para afrontar este tipo de partidos en Europa. El partido de mañana lo van a ver en todo el planeta, y no hay mejor motivación que afrontar el partido en un escenario como en el que estamos contra un rival como el Inter", finalizó.