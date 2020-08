Fútbol.-Rodríguez Uribes, sobre el público en los estadios: "Es mejor ir despacio y con seguridad"

04/08/2020 El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, posa tras una entrevista con Europa Press en la sede del Ministerio, en Madrid (España) a 4 de agosto de 2020. DEPORTES Joaquin Corchero - Europa Press



El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha asegurado que deben "redoblar la cautela" respecto al regreso de los espectadores a los estadios de fútbol la próxima temporada, ya que "es mejor ir despacio con seguridad que demasiado deprisa y retroceder en los avances", y ha reiterado que los protocolos de LaLiga, a pesar de la "decisión equivocada" del CF Fuenlabrada de viajar a A Coruña, "funcionan", pero "hay que aplicarlos bien".



"Es mejor ir despacio con seguridad, que los ciudadanos perciban que el ámbito de la cultura y del deporte son espacios seguros, que ir demasiado deprisa y retroceder en los avances que hemos conseguido vinculados al combate contra el virus y la prevención. Además, los estadios de fútbol son grandes, y por tanto un porcentaje de aforo son miles de personas; eso nos obliga a redoblar la cautela. Soy partidario de que haya público cuando estemos seguros de que no va a haber riesgo", declaró en una entrevista a Europa Press.



Por otra parte, sobre el 'caso Fuenlabrada', que provocó el aplazamiento del duelo de los madrileños ante el Deportivo tras confirmarse positivos por coronavirus en la plantilla cuando el equipo ya estaba en A Coruña, el titular de Cultura y Deporte afirmó que fue "la excepción" dentro del éxito de los protocolos de LaLiga. "El partido no se pudo celebrar porque se tomó una decisión, a mi juicio equivocada, vinculada al viaje que se produce conociéndose ya que hay miembros del equipo que están infectados por el coronavirus", apuntó.



"La regla general es que LaLiga se ha celebrado con éxito, sin ningún problema, siguiendo los protocolos en todos los partidos; hemos tenido todos los días partidos de fútbol, y no ha pasado nada, se han garantizado las medidas. Tomamos adecuadamente la decisión de que no hubiera público, fue prudente, y se ha podido ver LaLiga en televisión y que los aficionados la disfrutasen", subrayó.



Aunque el caso "ha complicado todo" y ha provocado "una serie de consecuencias y de efectos no deseados en el ámbito sanitario y deportivo", Rodríguez Uribes recalcó que tomar las decisiones oportunas no compete a su Ministerio, sino a "LaLiga, la Federación o los Comités de Competición y disciplina". "Vamos a ver qué decisiones se van tomando, si se puede disputar ese partido, pero hay que reconocer que la primera decisión, que fue hacer ese viaje, ha traído otras muy negativas desde el punto de vista deportivo y sanitario", señaló.



A pesar de todo, insistió en que se ha demostrado que los protocolos "funcionaban", aunque "hay que asegurarse de que se aplican". "Si hay alguna laguna que cubrir, esta experiencia habrá que tenerla en cuenta. Cuando se comprueba que hay cuatro personas del equipo que están contagiadas por el virus, la expedición no debió viajar. Luego se comprobó que había más jugadores que estaban sufriendo el virus. El diseño de los protocolos se ha demostrado que está bien, pero hay que aplicarlos bien. Habrá que darle una vuelta a la aplicación", indicó.



Además, el ministro justificó que los espectáculos taurinos, al contrario que los estadios de fútbol, sí puedan acoger espectadores, pero no entró a valorar un posible incumplimiento de las medidas de distanciamiento social en la plaza de toros de Huelva el pasado fin de semana. "Los estadios de fútbol son mucho más grandes. Es una cuestión cuantitativa. También he asistido a espectáculos culturales públicos que se han celebrado con normalidad dentro de los límites de exigencia de distancia social", expresó.



"Lo que dice el Decreto de nueva normalidad es que no debe haber aglomeraciones, y ahí las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y los organizadores de los eventos tienen que tener mucho cuidado para que eso no se produzca. Da igual la naturaleza del espectáculo, lo importante es que esas garantías se den. Si sucedió en esos términos, animo a que la próxima vez se tenga mucho más cuidado, que se esté más encima de esas cautelas que se hacen por salud. Tenemos que avanzar sin miedo pero con mucho cuidado, porque el virus sigue ahí, lo hemos visto con los brotes. La gente acude a los espectáculos culturales con bastante normalidad y con la precaución que exige la existencia del virus en nuestras vidas", continuó.



Por último, Rodríguez Uribes considera que "no corresponde" a su Ministerio "poner sanciones". "El Decreto de nueva normalidad traslada, después de unos meses del Estado de Alarma y de mando único del Gobierno de España, la responsabilidad a las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, así como a los organizadores de los eventos", finalizó.