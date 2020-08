Fútbol.- El Real Zaragoza solicita que se dé por terminada la competición y suban el tercero o los seis primeros

03/11/2019 Luis Suárez celebra un gol con el Real Zaragoza. DEPORTES @REALZARAGOZA



Asegura que la marcha de Luis Suárez causa "un daño deportivo de imposible reparación en el terreno de juego"



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Real Zaragoza ha asegurado que la negativa del Watford FC de prorrogar la cesión del delantero colombiano Luis Suárez, que finaliza este miércoles, causa al equipo "un daño deportivo de imposible reparación en el terreno de juego" y, por tanto, pide que se dé por finalizada la competición en LaLiga SmartBank sin la disputa del 'playoff', proponiendo que ascienda a LaLiga Santander el tercero de la temporada regular, el propio conjunto maño, o los seis primeros clasificados.



La entidad aragonesa afirmó que este martes recibió la notificación oficial del equipo inglés, propietario del jugador 'cafetero', de no prorrogar otra vez su cesión, que ya fue ampliada desde el 30 de junio al 5 de agosto. Ante ello, y con el asesoramiento del abogado especialista en Derecho Deportivo Juan de Dios Crespo, envió un requerimiento tanto a LaLiga, como a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Consejo Superior de Deportes (CSD).



Según se argumenta en el documento, "esto causa al Real Zaragoza un daño deportivo de imposible reparación en el terreno de juego, ya que uno de sus mejores jugadores y máximo goleador, Luis Suárez Charris, no podrá ser parte en los enfrentamientos" del 'playoff' de ascenso a Primera División".



El hecho de que la postemporada se haya pospuesto por el aplazamiento del Deportivo-Fuenlabrada, después del positivo de varios jugadores del conjunto madrileño en A Coruña, actúa "en contra de los intereses del Real Zaragoza, ya que el Watford FC no admite esa segunda ampliación de la cesión".



Por ello, recalca que debe tenerse en cuenta "la falta de equidad y de igualdad deportiva si se hubiera de jugar las eliminatorias", ya que se privaría al equipo maño "de uno de sus mejores jugadores y máximo goleador, lo que le estaría poniendo en una inferioridad manifiesta, sin que hubiera incumplido ninguna regla".



"En aras a que la competición no se adultere, sin la presencia de uno de los mejores jugadores y máximo goleador del Real Zaragoza, por motivos ajenos a éste y habiendo cumplido fielmente todo lo que se le ha requerido, el Real Zaragoza solicita que se acuerde dar por finalizada la competición de Segunda División de la presente temporada deportiva 2019-20", subraya.



Para ello, propone tres soluciones: que suban los seis primeros equipos de la temporada regular de LaLiga SmartBank -Cádiz, Huesca, Zaragoza, Almería, Girona y Elche- y el descenso de los tres últimos de LaLiga Santander, dejando una Primera de 23 equipos; el ascenso directo del Real Zaragoza como mejor posicionado de los clasificados para el 'playoff', por la imposibilidad de jugarlo "con las mismas armas, equitativamente y sin adulterar la competición", tras dar los partidos "definitivamente acabados con 0-0"; o el ascenso directo del Real Zaragoza como tercer clasificado en la temporada regular.



"Obviamente, el Real Zaragoza se reserva todas y cada una de las acciones que legalmente le puedan corresponder, a los efectos de salvaguardar sus derechos y los de sus socios y accionistas, incluyendo la posible reclamación por daños y perjuicios que pudieran producírsele", concluye.