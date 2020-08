Fútbol.-El Deportivo se presentará al partido ante el Fuenlabrada y pedirá la inhabilitación de Tebas

14/01/2020 Fernando Vidal, nuevo presidente del RC Deportivo DEPORTES RC DEPORTIVO



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El presidente del RC Deportivo, Fernando Vidal, ha anunciado que el equipo se presentará este viernes al partido de la última jornada de LaLiga SmartBank ante el CF Fuenlabrada, aplazado por los positivos por coronavirus en el equipo madrileño, aunque si por ellos fuera pondrían "11 conos en el campo", y ha anunciado que pedirá al Consejo Superior de Deportes (CSD) la "inhabilitación" de Javier Tebas como presidente de LaLiga, al que ha acusado de "humillar" y "buscar las cosquillas" al club gallego.



"Siempre hemos sostenido no jugar el partido si no se disputaba junto al resto de la jornada. Pero el último párrafo del escrito de Competición nos deja abiertas, independientemente de cuál sea el resultado del partido, todas las vías, como la anulación de la jornada, la repetición de la misma o el posible descenso y pérdida de tres puntos por parte del Fuenlabrada. Nos estaban abocando a que no nos presentáramos al partido, porque así nos restan tres puntos. Es por ello, y por salvaguardar los intereses del Deportivo de La Coruña, porque tenemos argumentos, que vamos a jugar este partido con todas las condiciones, sin incumplir ninguna norma", anunció el presidente de la entidad.



Además, el máximo mandatario del club coruñés confirmó también que pedirá la "inhabilitación" de Javier Tebas, señalando además que el Fuenlabrada, donde trabaja el hijo del presidente de LaLiga, "manejaba información privilegiada y adelantada de si iban a disputarse o no los partidos". "Entre hoy por la tarde o mañana por la mañana remitiremos un escrito a la presidenta del CSD solicitando la inhabilitación de Javier Tebas Medrano como presidente de LaLiga en base a tres pilares fundamentales: abuso de autoridad, no inhibición en un claro caso de conflicto de intereses e incumplimiento reiterado de las reglas de la competición", anunció.



En este sentido, recordó que tanto el Fuenlabrada como LaLiga están inmersos "en diversas investigaciones", como la del juez instructor de la RFEF o el expediente administrativo y sancionador abierto por la Xunta de Galicia, anunciando que se personarán en la denuncia presentada ante la Fiscalía por parte de la Alcaldía de A Coruña. "Tenemos las palabras de Tebas del pasado 10 de mayo, comunicando que era imposible que un equipo llegara con cinco contagiados, y que si sucedía sería una negligencia del club o de los jugadores; cuando sucedieron esos 28 contagiados, dijo no se puede hablar tan rápido de negligencia. Esta es la catadura moral que ha tenido Javier Tebas en todo este proceso", expuso.



"Además, ha habido continuas referencias a los procesos abiertos en los que se ha hablado de prevaricación. Ha habido un embarre total y absoluto para dilatar el proceso abierto por la RFEF, intentando involucrar a miembros de este Consejo de Administración en asuntos turbios e ilegales. Todo ello en función de sus intereses de embarrar el terreno", prosiguió.



"Ha actuado con un manifiesto abuso de autoridad, un comportamiento arbitrario que ha llevado a la confusión a muchos clubes, que han tomado decisiones en función de los comunicados. Hubo un grave conflicto de intereses. Los comunicados del día 26 agradecían la generosidad del Fuenlabrada por renunciar a jugar el 'playoff' en beneficio del Elche, afirmando que no se daban las circunstancias para jugar el partido Deportivo-Fuenlabrada", apuntó.



Vidal reveló que habló por última vez con Tebas "el martes 21 por la mañana". "Le puse en conocimiento del problema que estaba viendo venir. Es un error humano, pero cuando uno los comete tiene que buscar las soluciones. Incluso la propia RFEF instó a la ampliación de LaLiga de manera provisional a 24 equipos, pero la respuesta de Tebas ha sido la misma de siempre: 'yo aquí hago lo que me da la gana'. Es un ejecutivo de LaLiga, los dueños de LaLiga son los clubes. ¿Si tiene algo personal contra el Deportivo? No lo sé. Con los intereses de mi club y de mi familia voy a muerte, y este señor nos ha intentado humillar, atropellar y pisotear con sus decisiones, y no se lo vamos a permitir", afirmó.



"NO VAMOS A CAER EN LA TRAMPA DE QUE NOS BUSQUEN LAS COSQUILLAS"



Por otra parte, Vidal explicó que han pedido el aplazamiento del duelo, previsto para este miércoles, al viernes. "Queríamos hacer un partido, no un solteros contra casados. A raíz de los comunicados del 26 de julio entendimos que LaLiga se había acabado, pues LaLiga daba el puesto al Elche. Después de dos meses de competición intensísimos, los jugadores necesitaban desconectar. Ayer solicitamos el aplazamiento del partido 48 horas, hasta el viernes por la noche. Nos contestaron con un escrito durísimo, en el que nos llegaron a tachar de negligentes por no tener a los jugadores preparados para jugar. Tenemos a los jugadores listos y la sorpresa es que ahora LaLiga es la que tiene prisa por que se aplace el partido. Depende del Comité de Competición", señaló.



Así, han cambiado "algunas cláusulas del acuerdo" para jugar el viernes, firmado tanto por LaLiga como por los dos clubes. "Jugar este partido no tiene ningún sentido. Si por nosotros fuera, pondríamos 11 conos en el campo, porque me parece una vergüenza jugar. Me pongo en la piel del Almería, el Zaragoza y el Girona y es aberrante; al Elche le notifican el día 26 que va a jugar el 'playoff', esto es vergonzoso", advirtió.



También pidió a la afición blanquiazul que muestre "un comportamiento ejemplar". "Quiero agradecer el apoyo a nuestra afición, que nos da fuerzas y sentido en esta lucha, y les mando el mensaje de que vamos a ganar este partido porque es de justicia. Les pido tranquilidad y calma. Vamos a ser un club señor, la mejor afición de España. No vamos a caer en la trampa de que nos busquen las cosquillas. Les pido un comportamiento ejemplar. Ya tendremos tiempo de mostrar nuestra contrarierdad y nuestro cabreo contra este proceso que no ha hecho más que unir al deportivismo", concluyó.