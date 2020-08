Federer sorprende a dos niñas italianas y les regala campus en Academia Nadal

EFE/EPA/ALI HAIDER/Archivo

Roma, 4 ago (EFE).- Vittoria y Carola, dos chicas italianas de trece y once años que se volvieron famosas durante la pandemia por organizar un partido de tenis en el techo de sus casas, han alucinado con la sorpresa del suizo Roger Federer, quien las visitó, se entrenó con ellas y les regaló una experiencia veraniega en la Academia del español Rafa Nadal.

Después de que el vídeo de su entrenamiento en los techos de sus respectivas casas fuera recogido por la ATP y consiguiera millones de visualizaciones en todo el mundo, las dos chicas se preparan para vivir una experiencia hasta hace algunos días impensable, viajar a España y entrenar en la Rafa Nadal Academy de Manacor.

En el ámbito de un evento organizado por uno de sus patrocinadores, Federer dejó boquiabiertas a las dos chicas al acudir personalmente al municipio italiano de Finale Ligure (noroeste de Italia) mientras estas estaban realizando una entrevista para hablar de su pasión por el campeón suizo.

Mientras Carola y Vittoria trataban de imaginar cómo sería y qué dirían a Federer si algún día le hubieran conocido, el suizo las sorprendió hablando italiano: "Ciao Carola, ciao Vittoria, ¿come state?" (Hola Carola, hola Vittoria, ¿cómo estáis?).

Tras la incredulidad inicial de las dos chicas, Federer les propuso subir a los techos de sus casas, ubicados a pocos metros de distancia, para entrenar juntos.

"'Nonna', tenemos a Federer en nuestra terraza, ¡ese jugador bueno!", gritó emocionada una de las dos chicas para informar a su abuela, que vive en una planta inferior.

"Personalmente para mí fue un momento muy especial, como jugador de tenis, poder sorprender a un aficionado a unas niñas como ocurrió hoy", afirmó Federer al repasar su experiencia, durante una publicidad estrenada recientemente por la marca de pasta "Barilla".

"Jugué en muchos sitios muy buenos en todo el mundo en mi carrera, pero este, allí arriba, es una experiencia especial. Demostramos que podemos jugar dónde sea, divertirnos. Ha sido el mejor momento.

Y es que las sorpresas no se acabaron en ese momento para las dos chicas, que fueron sucesivamente informadas por Federer en un vídeo mensaje de que acordó con Nadal invitarlas a un campo de entrenamiento veraniego en la Rafa Nadal Academy.

"Hola Carola y Vittoria, soy Roger. Las sorpresas todavía no se han acabado. Conozco un campus veraniego muy bueno, que sería perfecto para vosotras. Hablé con la Academia de Nadal y Barilla y yo quisiéramos enviaros allí. Así que podéis empezar a hacer las maletas", aseguró Federer, para cerrar una experiencia inolvidable para las dos jóvenes jugadoras.