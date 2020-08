Expertos de la ONU denuncian una "situación alarmante" de derechos humanos en Cachemira india

Expertos de derechos humanos de la ONU denunciaron el martes una "situación alarmante" en Cachemira india, región himalaya donde se registran tensiones, y controlada por el gobierno indio desde hace un año.

En un comunicado, los expertos independientes, enviados por la ONU, pero cuyas conclusiones no comprometen al organismo internacional, piden a "India y a la comunidad internacional tomar medidas urgentes para enfrentar la situación alarmante de derechos humanos en el territorio".

"Si India no toma ninguna medida real e inmediata para resolver la situación, no cumple sus obligaciones de investigar sobre casos históricos y recientes de violaciones de derechos humanos y no previene futuras violaciones, la comunidad internacional debe comprometerse", agregó.

Hace un año, el 5 de agosto de 2019, el gobierno indio revocó la autonomía constitucional de Cachemira, disputada con Pakistán y afectada por una insurrección separatista desde hace 30 años, y aumentó su control en esta explosiva zona.

Desde entonces, "la situación de derechos humanos en Jammu-y-Cachemira está caída libre", según los expertos.

