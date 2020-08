Estados Unidos.- TikTok cumple 2 años en España y lanza un fondo de 60 millones para apoyar a creadores europeos

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



TikTok, la plataforma de microvideos musicales propiedad de la compañía china ByteDance, ha anunciado, coincidiendo con el segundo aniversario de su llegada a España y en medio de las presiones en Estados Unidos para la venta de sus operaciones en aquel país, el lanzamiento de un fondo de 60 millones de euros para apoyar a creadores europeos.



Este 'Fondo para Creadores de TikTok' en Europa ('TikTok Creator Fund') contará en su primer año con una dotación de 70 millones de dólares (unos 60 millones de euros) con el objetivo de movilizar 300 millones de dólares (255 millones de euros) en tres años para apoyar a las personas con talento y darles la oportunidad de convertir su creatividad en su carrera.



"La creatividad es la esencia de TikTok, y queremos celebrar nuestro segundo cumpleaños apoyando a nuestra comunidad, la que nos hace ser quienes somos. Para seguir alimentando y promoviendo el talento creativo, tan importante en España, estamos encantados de anunciar el lanzamiento del 'Fondo para Creadores de TikTok' en Europa", anunció la empresa.



El anuncio del lanzamiento de este fondo para creadores en Europa coincide con las presiones que la plataforma propiedad del grupo chino Bytedance está recibiendo en Estados Unidos, donde el presidente, Donald Trump, ha asegurado que su Gobierno prohibirá la popular aplicación a partir del próximo 15 de septiembre si no alcanza un acuerdo de venta sobre sus operaciones en el país antes de esa fecha.



Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca ha indicado que espera que el Tesoro de Estados Unidos reciba una parte por la compra de TikTok, aunque no ha entrado en detalle sobre con arreglo a qué se realizaría esto.



"[TikTok] cerrará el 15 de septiembre a menos que Microsoft u otra empresa sea capaz de comprarla y lograr un trato adecuado de forma que el Tesoro de Estados Unidos consiga mucho dinero", ha afirmado Trump, según recoge 'The Boston Globe'.