Estados Unidos rechaza posponer las elecciones en el BID, como propone la UE

En la imagen presidente de EE.UU., Donald Trump. EFE /Chris Kleponis

Washington, 4 ago (EFE).- Estados Unidos rechazó este martes la idea de la Unión Europea (UE) de posponer las elecciones en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y advirtió contra cualquier esfuerzo "por secuestrar el proceso electoral" de esa institución.

El alto representante para la Política Exterior de la UE, el español Josep Borrell, envió una carta a la ministra española de Relaciones Exteriores, Arancha González Laya, en la que proponía retrasar hasta marzo de 2021 las elecciones a la Presidencia del BID, programadas para el próximo 12 de septiembre.

En la carta, publicada en medios europeos, Borrell citaba como motivos la pandemia del coronavirus y la candidatura del estadounidense de origen cubano Mauricio Claver-Carone, como candidato propuesto por el Gobierno del presidente Donald Trump.

"La UE no es parte del BID como entidad, solo algunos de sus Estados miembros lo son", dijo a Efe un alto funcionario del Gobierno de Trump.

"Cualquier esfuerzo por secuestrar el proceso electoral por parte de una minoría de países, y mucho menos por parte de países no regionales, sería una afrenta para la región y sería cuestionado", agregó el alto funcionario, que pidió no ser identificado.

En su carta, con fecha del 30 de julio, el jefe de la diplomacia de la UE califica de "sin precedentes" la candidatura de Claver-Carone, ya que tradicionalmente, desde su fundación en 1959, el presidente del BID ha sido un latinoamericano.

El alto funcionario estadounidense recordó que "todos los Estados miembros (del BID) acordaron el pasado 9 de julio celebrar la elección de manera virtual el 12 de septiembre", y dijo que los sistemas de votación han sido probados "en varias ocasiones durante las últimas semanas" y que "nada ha cambiado desde entonces".

Para cambiar la fecha de elección, agregó, se requeriría que la mayoría de los miembros de la Junta Directiva del BID "revise su decisión del 9 de julio".

El funcionario también recordó que el pasado domingo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, defendió en un tuit la "independencia y soberanía" de la región como reacción a la propuesta de Borrell, que necesitaría el apoyo de una mayoría de países miembros para prosperar.

"La región es independiente, soberana y va a tomar sus decisiones con madurez, decisiones que deben ser tomadas por una mayoría, no una minoría", dijo Almagro en su tuit.

Aunque la propuesta de una presidencia estadounidense en el BID tomó por sorpresa a muchos países de la región, se cree que Claver-Carone cuenta con el apoyo suficiente para ganar la elección a mediados de septiembre y suceder al frente del BID al colombiano Luis Alberto Moreno, que ha ocupado el puesto desde 2005.

El país que ha sido más claro en su oposición a la candidatura de Claver-Carone ha sido Argentina, cuyo canciller, Felipe Solá, dijo el 16 de julio que la cuestionaba "desde el punto de vista político, porque expresa el ala más dura de la ideologización de la política de Estados Unidos de su mirada hacia América".

Argentina ha presentado como candidato a Gustavo Béliz, quien es secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de su país en el gabinete del presidente Alberto Fernández.

También la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla presentó su candidatura para suceder a Moreno al frente del BID.

Claver-Carone, abogado de origen cubano nacido en Miami hace 44 años y conocido por su línea dura hacia Cuba y Venezuela, es el principal asesor para las Américas del presidente Trump y antes de ocupar ese puesto era conocido por su blog "Capitol Hill Cubans", donde criticaba fuertemente la política de apertura a La Habana por parte de Washington así como al Gobierno chavista de Venezuela.