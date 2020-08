Estados Unidos.- China no aceptará el "robo" de sus empresas tecnológicas por EEUU, según la prensa estatal china

13/11/2019 FILED - 13 November 2019, Berlin: A girl holds a smartphone that displays a picture of short video app TikTok. the Beijing-based social media platform has apologized for removing a viral video criticizing the mass internment of Muslims in China. Photo: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa ECONOMIA INTERNACIONAL Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa



PEKÍN, 4 (EUROPA PRESS)



El ultimátum lanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la compañía china ByteDance, asegurando que prohibirá la aplicación de microvídeos TikTok a partir del próximo 15 de septiembre si no acepta desprenderse de sus operaciones estadounidenses, ha llevado al diario 'China Daily', controlado por el Partido Comunista, a advertir de que China no permitirá el "robo" de sus empresas tecnológicas.



"China de ninguna manera aceptará el robo de una compañía tecnológica china y tiene muchas maneras de responder si la Administración sigue adelante con sus planes de asalto y su aplastamiento", afirma el periódico en un editorial, recordando que la Casa Blanca ya ha empleado tácticas intimidatorias durante las negociaciones comerciales con China.



En este sentido, el rotativo sostiene que, como demuestra la experiencia de TikTok, no importa cuán infundadas sean las acusaciones en su contra, mientras sigan siendo empresas chinas, serán presentadas como una 'amenaza roja' e independientemente del resultado, el mensaje incrementa las preocupaciones de las compañías del país asiático.



De este modo, considera que el acoso del Gobierno estadounidense a las telecos chinas deriva de que los datos sean la nueva fuente de riqueza y la visión de "suma cero" de Washington, que únicamente ofrece la posibilidad de optar entre la completa sumisión o el combate a muerte en el campo de la tecnología. "No hay zanahorias para promover la cooperación, solo palos", señala.



"Washington es muy consciente de que Pekín tendrá cuidado de tomar represalias similares, ya que valora la inversión extranjera en China, y la considerable inversión de Estados Unidos en el país es más importante para la economía china que la inversión china para la economía estadounidense", señala el rotativo.



Por su parte, la agencia china Xinhua afirma que la venta forzada de TikTok revela las intenciones de EEUU de controlar la tecnología y va en contra de los principios del libre mercado, además de infringir los principios de transparencia, apertura y no discriminación de la Organización Mundial del Comercio.



A este respecto, la agencia nacional china recuerda que desde que en 2017 las autoridades estadounidenses investigaron la compra de la aplicación Musical.ly por ByteDance, que fue renombrada como TikTok en 2018, no se han encontrado evidencias de ninguna actuación ilegal de la compañía china.



Donald Trump aseguró este lunes que su Gobierno prohibirá TikTok a partir del próximo 15 de septiembre si no alcanza un acuerdo de venta sobre sus operaciones en Estados Unidos antes de esa fecha y valoró de forma positiva el interés de Microsoft en hacerse con el negocio estadounidense de la 'app' china.



Además, Trump apuntó que espera que el Tesoro de Estados Unidos reciba una parte del montante de la compra de TikTok, aunque no ha entrado en detalle sobre con arreglo a qué se realizaría esto.



"[TikTok] cerrará el 15 de septiembre a menos que Microsoft u otra empresa sea capaz de comprarla y lograr un trato adecuado de forma que el Tesoro de Estados Unidos consiga mucho dinero", indicó.