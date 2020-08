El sur de Guatemala percibe sin daños un sismo de 5,8 de magnitud

Guatemala tiene una alta actividad sísmica y registra más de mil movimientos telúricos al año.. EFE/Ulises Rodríguez

Guatemala, 4 ago (EFE).- Un sismo de 5,8 de magnitud en la escala abierta de Richter fue sensible este martes en Guatemala con epicentro en el Océano Pacífico, según indicó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

La entidad estatal identificó el epicentro en la Fosa Mesoamericana, en la zona de "subducción", a unos 153 kilómetros del municipio de Retalhuleu, a 160 de Mazatenango y a 187 de Escuintla, las tres cabeceras departamentales más cercanas en sur del país centroamericano.

El temblor tuvo lugar a 250 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, perceptible en algunos sectores de lacapital.

El movimiento telúrico "fue sensible en el suroccidente (suroeste) del país. Luego del sismo se realizaron los monitoreos respectivos y no se reportan daños al momento", subrayó el portavoz de la entidad de protección civil Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), David de León.

Según el Insivumeh, el sismo sucedió a las 13.17 hora local (19.17 GMT), y contó con una profundidad de 10 kilómetros.

El último terremoto que más daños ocasionó en el país centroamericano fue en noviembre de 2017, de 6,6 grados Richter de magnitud, ocasionando la muerte de cuatro personas en el departamento de San Marcos, ubicado al suroeste y colindante con el estado mexicano de Chiapas.

Cinco años antes, otro terremoto, pero de 7,4 grados dejó al menos 44 fallecidos, con un epicentro en el Pacífico (departamento de Retalhuleu), con la mayor cantidad de daños y afectados reportados también en el departamento de San Marcos.

Hace 44 años, sin embargo, el 4 de febrero de 1976, Guatemala sufrió uno de sus peores terremotos al contabilizar unos 23.000 muertos, en su mayoría en la capital del país, tras un movimiento de 7,6 grados.

Guatemala está considerada por organismos internacionales como una de las naciones más vulnerables al cambio climático y las catástrofes naturales, y las autoridades locales han identificado más de 10.000 puntos de riesgo en todo el país, lo que afecta a unas tres millones de personas.

El país centroamericano tiene una alta actividad sísmica y registra más de mil movimientos telúricos al año.