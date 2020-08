El Getafe se cita con la historia en pleno terremoto Conte

El entrenador del Getafe, José Bordalás. EFE/J.J. Guillén/Archivo

Roma/Getafe (Madrid), 4 ago (EFE).- El Getafe se citará con la historia en su duelo con el Inter, último obstáculo para igualar los cuartos de final de la Liga Europa del curso 2007/2008 frente a un rival en pleno terremoto generado por el técnico Antonio Conte, quien acusó duramente a su club por una presunta falta de apoyo.

Los hombres de José Bordalás quieren igualar la gesta del Getafe que dirigió Michael Laudrup hace doce años y que fue eliminado por el Bayern Múnich después de dos partidos épicos que se resolvieron en el último suspiro de la vuelta.

Ahora todo ha cambiado. La crisis generada por el coronavirus obligó a suspender el choque de ida en el mes de marzo y el Inter-Getafe junto al Roma-Sevilla, fueron los dos únicos de la serie de octavos de final que no pudieron disputarse.

Mientras el resto de las eliminatorias se decidirán a doble partido, las que enfrentan a españoles e italianos se resolverán en 90 minutos en un campo neutral. En el caso del Inter-Getafe, el escenario elegido es Arena AufSchalke de Gelsenkirchen (Alemania), donde el equipo de Bordalás intentará darse un alegrón después de la decepción del final de temporada.

Al Getafe no le sentó nada bien el parón provocado por el COVID-16 y en la reanudación de LaLiga sólo ganó uno de sus once partidos. Pasó de pelear por la Liga de Campeones desde la quinta plaza a finalizar el torneo octavo fuera de las plazas europeas.

Después de unos días de vacaciones, la plantilla se concentró durante varias jornadas en la localidad valenciana de Oliva. Allí recargó pilas para intentar volver a ser el equipo de los meses de febrero y marzo que asombró con sus resultados. Victorias de renombre ante clubes como el Valencia o el Ajax hicieron del Getafe de Bordalás un equipo temible.

Ahora, sin sus tres jugadores cedidos que sí estaban entonces (los brasileños Robert Kenedy y Deyverson Silva y el nigeriano Peter Etebo) y con toda la plantilla disponible sin lesionados ni sancionados, el Getafe peleará por dar un golpe encima de la mesa y demostrar que puede hacer algo grande.

Entre las novedades de la nueva lista que elaboró el club para la UEFA están el central uruguayo Erick Cabaco y el senegalés Amath Ndiaye, que ocuparon los huecos que dejaron libres Kenedy y Deyverson. El resto, serán los mismos que triunfaron en dieciseisavos de final frente al Ajax y Bordalás podría mantener un once continuista con la duda de jugar con uno o dos delanteros.

Por su parte, el Inter llega a la cita de Gelsenkirchen con la obligación de mantener la concentración máxima en el fútbol, pese al terremoto generado el pasado sábado por el técnico Antonio Conte, quien acusó duramente a su club por una presunta falta de apoyo y protección.

Si a nivel deportivo el cuadro milanés ha terminado la Serie A creciendo, al acabar segundo y encadenar tres victorias y cuatro partidos sin recibir goles, las polémicas levantadas por Conte han sorprendido, sobre todo por producirse a escasas horas de retomar la campaña europea.

El único objetivo del Inter es, desde que "descendió" a la Liga Europa tras no superar la fase de grupos de la Liga de Campeones, llegar hasta el final y volver a poner las manos en un trofeo internacional que le falta desde hace diez años.

La última alegría europea se remonta a 2010, cuando el equipo del portugués José Mourinho conquistó la "Champions" en la final del Bernabéu contra el Bayern Múnich. De allí, el Inter no ha tenido satisfacciones en Europa y menos contra equipos españoles, contra los cuales solo recogió amargos reveses.

El Atlético Madrid le negó en 2010 la Supercopa europea y el Barcelona, tanto en la temporada 2018-2019 como en la presente, tuvo un rol de protagonista en dejarle fuera de los octavos de la Liga de Campeones.

Tampoco tiene un brillante recorrido europeo el técnico Conte, que alcanzó un cuarto de final de Champions y una semifinal de la Liga Europa cuando guiaba al Juventus. Todavía no ha conseguido meterse en una gran final de una competición continental y está decidido a cambiar esta dinámica este año.

Y es que los octavos de final de la Liga Europa se han convertido en una maldición para el Inter en los últimos años. Cayó en esta ronda en 2013 con el Tottenham, en 2015 contra el Wolfsburgo y el año pasado de la mano del Eintracht Fráncfort.

A nivel técnico, el Inter cuenta con una plantilla de alto nivel competitivo, que mezcla experiencia y juventud. Las únicas bajas de Conte son el uruguayo Matías Vecino y el italiano Stefano Sensi, ambas en el centro del campo, pero el equipo milanés ha encontrado un buen equilibrio en las últimas semanas.

Delante del meta esloveno Samir Handanovic jugarán el holandés Stefan De Vrij, el eslovaco Milan Skriniar y uno entre el uruguayo Diego Godín y el joven Alessandro Bastoni, que este año ha sido repetidamente preferido al zaguero charrúa.

Antonio Candreva y un inglés Ashley Young en gran forma ocuparán los carriles mientras que el croata Marcelo Brozovic, Nicoló Barella y uno entre el danés Christian Eriksen, más ofensivo, y el español Borja Valero, completarán el centro del campo.

El belga Romelu Lukaku, autor de 29 goles, y el argentino Lautaro Martínez, quien metió 18, formarán la delantera con el chileno Alexis Sánchez como principal alternativa.

-- Alineaciones probables:

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni o Godín; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku y Lautaro.

Getafe: Soria; Damián, Djené, Etxeita, Olivera; Jason, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Jaime Mata y Jorge Molina.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra).

Estadio: Arena AufSchalke (Gelsenkirchen).

Hora: 21:00 (19:00 GMT) EFE

