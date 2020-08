El ecuatoriano Estrada confiesa que estaba desesperado por seis meses sin gol

El jugador César Montes (d) de Rayados de Monterrey disputa el balón con Michael Estrada (i) de Toluca, durante un partido por la jornada 1 del Torneo Guard1anes 2020 celebrado en el Estadio BBVA de la ciudad de Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra/Archivo

Toluca (México), 4 ago (EFE).- El ecuatoriano Michael Estrada, delantero del Toluca, confesó este martes que estaba desesperado por los seis meses que sumaba sin hacer gol con su equipo.

"Sí, ya estaba desesperado porque no había anotado desde el torneo pasado, pero ahora ya se me abrió el arco, eso te da confianza y esperemos seguir marcando", explicó el artillero en videoconferencia al final del entrenamiento del Toluca.

Estrada no anotaba desde febrero de este año y el domingo pasado hizo un gol en la victoria por 3-2 sobre Atlético San Luis en la segunda fecha del Apertura 2020, que significó el primer triunfo para los Diablos.

"Estamos motivados por ganar en casa, es lo que necesitábamos luego de esa derrota que tuvimos en Monterrey; ahora esperamos sumar tres puntos ante Mazatlán", advirtió el delantero.

En la primera jornada, Toluca cayó por 3-1 ante los Rayados del Monterrey, y ahora, con la confianza renovada, Estrada aseguró que quieren regresar con los tres puntos en su visita a Mazatlán del fin de semana.

"Tenemos que ir a Mazatlán y guardar la calma, hacer lo que sabemos, no desesperarnos, tocar la pelota, crear oportunidades y así los goles vendrán solos para sacar los tres puntos que es lo más importante", subrayó.

El artillero mencionó que no deben menospreciar al Mazatlán solo porque es una franquicia nueva en el fútbol mexicano.

"Todo partido va a ser difícil, es una franquicia nueva, pero ellos tienen jugadores con mucha experiencia y nosotros debemos llevar a cabo lo que trabajamos en la semana para ganar".

Estrada llegó al Toluca para el Clausura 2020, torneo en el que jugó siete partidos y marcó dos goles, en este ha sido titular en las dos fechas disputadas y comentó que aún le falta un mejor entendimiento con sus compañeros.

"Yo como goleador quiero marcar gol partido a partido aunque me falta conocerme más con los compañeros, debemos conectarnos más, crear más variantes ofensivas y en lo que a mí me toca marcar en las oportunidades que tengamos".

La visita del Toluca al Mazatlán será este viernes 7 de agosto.