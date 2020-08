El dirigente chavista Diosdado Cabello reaparece tras casi un mes con COVID-19

En la imagen, el dirigente oficialista de Venezuela Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 3 ago (EFE).- El dirigente oficialista de Venezuela Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, reapareció este lunes en una reunión virtual del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) casi un mes después de haber anunciado que padece COVID-19, aunque no mostró su imagen y su voz, así como la entonación, sonaban diferente.

"He tenido tiempo para revisar cosas", dijo Cabello al presidente Nicolás Maduro, que presidía la reunión, tras repasar parte de la estrategia del PSUV de cara a los comicios legislativos del venidero 6 de diciembre, a los que la oposición ya anunció que no se presentará con considerarlos "una farsa".

"Después de una parte dura del tratamiento pedí hablar con usted (Maduro) y lo primero que le dije fue: 'aquí estoy a la orden'", añadió el también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano compuesto solo por chavistas y que no cuenta con el reconocimiento de la oposición y de medio centenar de países.

Cabello anunció el pasado 9 de julio que padecía el nuevo coronavirus y que se aislaría algunos días para cumplir el "tratamiento indicado" por los médicos.

Desde entonces los venezolanos conocieron de los avances de su recuperación a través de su cuenta en Twitter, donde relataba detalles de su "reposo total" y agradecía el "cariño y oraciones" de sus seguidores.

En su participación de hoy, Cabello señaló que antes de la pandemia el PSUV llevó su mensaje electoral a más de 11.200.000 electores y aseveró que los comicios de diciembre deben ser "para el cambio", en alusión al control que hace la oposición del Parlamento.

"¡Cuánto nos costó a nosotros haber perdido las elecciones del año 2015!", agregó en referencia al contundente triunfo opositor de ese año.

Sin embargo, la participación de Cabello, sin mostrarse en imágenes y con la voz radicalmente cambiada, generó la duda de muchos venezolanos, que acudieron a las redes para expresarlas, al no coincidir el timbre ni la entonación ni el ritmo con los habituales del presidente de la Asamblea Constituyente.

En Twitter fueron numerosas las cuentas que expresaron que ni siquiera las palabras usadas por quien, supuestamente, era Cabello en esa intervención telefónica coinciden con las que él utiliza habitualmente.

Pero Maduro respondió inmediatamente a estas dudas con tono amenazante y alertó que la voz de Cabello cambió "porque está saliendo de una situación de batalla dura y está ronco", al tiempo que criticó a quienes dudaban.

"¿Quién es entonces, (el jefe del Parlamento Juan) Guaidó? ¿Quién es, (el opositor) Leopoldo López? ¿Quién es, (el opositor Henry) Ramos Allup? No sean imbéciles, vale", dijo el mandatario notablemente alterado.

Pero también las palabras de Maduro generaron numerosas reacciones en las redes, que, lejos de transmitir credibilidad, lograron todo lo contrario entre los internautas.