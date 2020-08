El Congreso de Perú niega la investidura al nuevo gabinete de ministros

Fotografía cedida por Andina del primer ministro, Pedro Cateriano, en el Congreso de Perú para solicitar su investidura de cara al último año de mandato del presidente, Martín Vizcarra, el 3 de agosto de 2020 en Lima (Perú). EFE/Andina

Lima, 4 ago (EFE).- El Congreso de Perú negó este martes la investidura solicitada por el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, quien de esa manera deberá dejar el cargo con su gabinete en pleno tan solo 19 días después de haberlo asumido.

La decisión fue tomada por el Legislativo tras un debate que se prolongó durante más de 20 horas y una votación en la que Cateriano recibió 37 votos a favor, 54 en contra y 34 abstenciones.

La solicitud, que fue presentada este lunes por el primer ministro ante el pleno, fue rechazada por los parlamentarios de los partidos Podemos, Unión por el Perú, Frepap y Frente Amplio de izquierdas.

Contó con el apoyo del Partido Morado y de Somos Perú, mientras que los legisladores de Acción Popular y de la fujimorista Fuerza Popular dividieron sus votos, y el bloque de Alianza para el Progreso se abstuvo.

El Gabinete de Cateriano había jurado al cargo el 15 de julio pasado y, según ordena la Constitución, requería del aval del Parlamento para continuar en funciones.

No obstante, frente a la negativa del Legislativo, el Ejecutivo deberá ahora aceptar la renuncia del Consejo de Ministros en pleno, nombrar a otro gabinete y presentarlo nuevamente ante el Congreso.

En la víspera, Cateriano había planteado ante el Legislativo un ambicioso plan para su último año de gestión, con énfasis en el impulso de la recuperación económica, la sanidad, la educación y el desarrollo social, en medio de la crisis generada por la COVID-19.

Sin embargo, su exposición fue criticada por sectores de la oposición política, que aseguraron que no presentó nuevas medidas efectivas par enfrentar el embate de la epidemia en el país y puso demasiado énfasis en el apoyo al sector privado, en particular a la minería.