El cantante mexicano Jorge Medina se refugia en la música en cuarentena

Fotografía cedida por Universal Music del cantante Jorge Medina. EFE/ Universal Music /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 4 ago (EFE).- Con casi cinco meses de encierro por el coronavirus, el cantante mexicano Jorge Medina ha aprovechado su tiempo para llevar a cabo nuevos lanzamientos, impulsar su trayectoria como solista y regresar a la música de banda con un disco "muy completo" lleno de canciones inéditas.

Su más reciente sencillo es "Persona tóxica", una canción que habla de las relaciones humanas dolorosas en general y, aunque no es el autor de la letra, Medina aseguró en una entrevista con Efe tener una conexión muy especial con el tema, pues le recuerda una situación muy personal.

"Es algo muy actual en cuanto a la palabra (tóxica) se refiere, pero muy viejo en cuanto a las personas así", explicó el cantante, para quien el asunto lo puede vincular con la relación con su padre biológico.

"Cuando yo cuento la historia de un hijo que está esperando a su papá que nunca regresó estoy hablando de mí, esa fue mi manera de relacionarme con la canción, tengo 46 y me ha resultado imposible tener una relación con mi padre genético, la relación por ese lado ha sido un poco así, tóxica", confesó.

Y aunque ya salió un vídeo con la letra de "Persona tóxica", esta aún no cuenta con el oficial, pues el cantante ha querido tomar las precauciones necesarias para protegerse del coronavirus y con ello ha pausado sus grabaciones para evitar el contacto con más gente.

Además, no le convence el tener que hacer el vídeo de forma animada, como muchos otros artistas han tenido que resolver esta situación, pues asegura el tema da para contar una historia.

"Puede contar muchas historias, un papá que abandona a su hijo, una persona que tiene dos familias... no precisamente una relación de pareja. Estoy buscando la localización del vídeo, yo creo que me voy a ir al monte", adelantó.

JORGE MEDINA, UNA NUEVA IDENTIDAD

Medina adquirió mucha fama cuando fue vocalista del grupo La Arrolladora Banda el Limón, en el 2017 emprendió su nuevo rumbo como solista y desde entonces ha luchado por ser reconocido por esta nueva etapa musical en la que se siente "más libre" musicalmente hablando.

"Ahora yo soy muy ocurrente, en La Arrolladora era obedecer la indicación. Hay una diferencia grande entre lo que hacía y lo que hago: ahora yo canto a mi gusto, como quiero, lo que no cambia es el trabajo", asegura.

Sus referencias van desde Juan Gabriel hasta Frank Sinatra, este último incluso lo ha inspirado para querer grabar un disco en inglés, y él solo se cuestiona y se responde: "¿Por qué cantar en inglés?, pues... ¿por qué no?".

Mientras eso sucede, el cantante presentará una nueva canción este mes titulada "Llora Lola", un tema que mezcla salsa y cumbia que denomina como una canción "muy chilanga" (perteneciente a Ciudad de México) en la que incluso escribió la improvisación y los coros.

El álbum está programado para salir en febrero del 2021 y estará compuesto por 14 canciones inéditas escritas por compositores como Edwin Muñoz, Espinoza Paz, Omar Tarazón, Tláloc Noriega, entre otros.

"El disco es totalmente banda, muy alegre y muy ranchero. A mí me gusta el amor, el desamor, el amor prohibido... van a poder identificarse con muchas historias, hay mucho compositor nuevo pero también mucho consolidado, es un disco muy completo", finalizó.

