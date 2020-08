El brote de dengue en los cayos de Florida llega a 26 casos

En marzo se registró el primer caso de este brote, que coincide con la pandemia de COVID-19, que en Florida afecta principalmente al sureste, aunque en los cayos no ha tenido tanta incidencia como en Miami-Dade o Broward. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Miami, 4 ago (EFE).- Las autoridades sanitarias de los Cayos de Florida (EE.UU.) contabilizaron cuatro nuevos casos de dengue que elevan a 26 los confirmados este año en esa zona turística del sur del estado próxima a la costa norte de Cuba.

Según un comunicado de la oficina en el condado Monroe del Departamento de Salud de Florida, todo parece indicar que se trata de casos de transmisión local y están localizados en los llamados Cayos altos, los más cercanos al continente.

Las cuatro personas que son las últimas contagiadas por el virus que transmiten los mosquitos Aedes aegypti "recibieron tratamiento médico y se espera que se recuperen totalmente", señalaron las autoridades de salud.

La zona más afectada por el brote es Cayo Largo.

En marzo se registró el primer caso de este brote, que coincide con la pandemia de COVID-19, que en Florida afecta principalmente al sureste, aunque en los cayos no ha tenido tanta incidencia como en Miami-Dade o Broward.

El virus del dengue, una enfermedad que transmiten los mosquitos Aedes aegypti estuvo presente en Florida hasta que fue erradicado en el siglo XX. Desde 1934 hasta 2009 no hay ninguna constancia de que hubiera casos locales de esta enfermedad.

En 2009 se produjo un brote en Cayo Hueso, en el extremo más meridional del estado, que se extendió hasta 2010 y presentó 22 casos en el primer año y 66 en el segundo, de acuerdo con la página web del Departamento de Salud de Florida, y en junio de 2016 hubo otro caso de dengue local.

El Aedes aegypti es el transmisor no solo del dengue sino del zika, el chikunguña y otras enfermedades víricas que matan a miles de personas cada año en todo el mundo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2019 hubo 3.139.335 casos de dengue en América, el mayor número desde que hay registros, y 1.538 personas murieron.