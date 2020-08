Cultura.- Netflix estrenará 'La mujer en la ventana', lo nuevo de Joe Wright protagonizado por Amy Adams

04/08/2020 Amy Adams en 'La mujer en la ventana' CULTURA FOX 2000 PICTURES



Netflix negocia para hacerse con el estreno de 'La mujer en la ventana' ('The Woman in the Window'), la adaptación cinematográfica del bestseller de A.J. Finn dirigida por Joe Wright ('El instante más oscuro', 'Orgullo y prejuicio') y protagonizada por Amy Adams ('La llegada', 'La gran estafa americana').



El filme, que en principio iba a estrenarse en octubre del pasado año, retrasó su lanzamiento hasta mayo de este 2020 tras la compra de 20th Century Fox por parte de Disney. Pero la pandemia de COVID-19 impidió su lanzamiento y ahora, según informa Deadline, Netflix está negociando para hacerse con los derechos del filme que se estrenaría directamente en el servicio de streaming sin pasar por las salas.



De confirmarse el acuerdo, 'La mujer en la ventana' seguiría el camino que han seguido otros filmes como 'El Irlandés' de Martin Scorsese o 'The Trial of the Chicago 7' de Aaron Sorkin que fueron concebidas para la gran pantalla pero que finalmente se estrenaron directamente en Netflix.



Con guión de Tracy Letts, Scott Rudin y Eli Bush, 'La mujer en la ventana' narra la historia de Anna Fox, una mujer que durante diez meses ha vivido atormentada sin salir de su casa, donde se sienta día tras día frente a la ventana para observar a sus vecinos.



La salvación de Anna llega con los Russell, sus nuevos vecinos. Anna se siente atraída por uno de ellos, pero una noche la protagonista presencia algo que nadie debería ver y debe hacer todo lo posible por descubrir la verdad por lo que realmente sucedió.