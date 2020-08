Cultura.- Bradley Cooper, en negociaciones para protagonizar la nueva película de Paul Thomas Anderson

04/08/2020 Bradley Cooper en el almuerzo del nominados a los Oscar en el Beverly Hilton Hotel CULTURA BILLY BENNIGHT/ZUMA WIRE/DPA



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Paul Thomas Anderson ('El hilo invisible', 'Pozos de ambición') está preparando su nueva cinta, un proyecto aún sin título que ya está buscando a su protagonista. Aunque por el momento no ha sido confirmado, los rumores apuntan a que Bradley Cooper encabezará la cinta.



Según The Hollywood Reporter el actor de 'El Francotirador' o 'Mula' está en negociaciones para unirse al filme, una película de la que solo se sabe que "tiene múltiples historias centradas en un niño actor que asiste a la escuela secundaria en el Valle". Por el momento no hay ninguna otra estrella vinculada al proyecto.



Recientemente se reveló que la película de Anderson que iba a estar producida por Focus Features, que ya distribuyó 'El hilo invisible', había sido finalmente adquirida por MGM tras diversos "problemas presupuestarios". Estaba previsto que la película comenzara a rodarse este verano, algo que no ha sido posible debido a la pandemia de coronavirus. En su lugar, la producción arrancará el próximo otoño.



Paul Thomas Anderson es conocido por títulos como 'Boogie Nights', 'Magnolia', 'Embriagado de amor' o 'The Master'. Su último trabajo es 'El hilo invisible', filme protagonizado por Daniel Day-Lewis y estrenado en 2017. El realizador ha estado nominado al Oscar en ocho ocasiones; dos de ellas a mejor director por 'El hilo invisible' y 'Pozos de ambición'.



Por su parte, Cooper saltó a la fama mundial gracias a la franquicia 'Resacón en Las Vegas' y posteriormente apareció en proyectos como 'El lado bueno de las cosas' o 'La gran estafa americana'. El intérprete ha sido candidato al Oscar a mejor actor en cuatro ocasiones, la última de ellas en 2018 por 'Ha nacido una estrella'.