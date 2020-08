Corinthians acusa a Palmeiras de incumplir el protocolo sanitario antes de la final

Vista de los jugadores de Corinthians. EFE/José Jácome/Archivo

Sao Paulo, 3 ago (EFE).- El Corinthians acusó este lunes al Palmeiras, su rival en la final del Campeonato Paulista, que se jugará esta semana, de incumplir el protocolo sanitario que, según la directiva del club, obliga a los equipos participantes a aislarse debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

La final del torneo regional, uno de los más relevantes de Brasil y en el que participan los equipos del estado de Sao Paulo, llega un año más marcada por la polémica, esta vez con la COVID-19 como protagonista.

Dos días antes de que se dispute la ida de la final, el Corinthians divulgó un comunicado en el que explicó que cumplió "estrictamente" con el "confinamiento" de sus jugadores y técnicos, de acuerdo con el protocolo de las autoridades para la vuelta del fútbol en la región.

"Diferentemente de la Sociedad Deportiva Palmeiras que incumplió y liberó a sus jugadores después de cada partido, lo que nunca fue permitido", añadió el club albinegro.

La directiva reaccionó así a las informaciones publicadas por la prensa local que afirmaron que el Corinthians se había negado a realizar nuevas pruebas de diagnóstico del virus a sus jugadores antes de los dos partidos de la final del campeonato, previstos para el miércoles y sábado de esta semana.

En su defensa, el club dijo que mantiene aislado al elenco desde hace dos semanas, "periodo en el que todos están privados de convivir con sus familias", por lo que, de acuerdo con la entidad, no existe la necesidad de someter a la plantilla a una nueva ronda de test.

"No aceptamos que el peso de la irresponsabilidad se transfiera a quien ha cumplido con todos los requisitos", añadió.

Por su parte, el Palmeiras se mostró contrario a la decisión de su rival y anunció que realizará nuevos exámenes de detección de la COVID-19 al equipo en la víspera de los dos partidos de la final, según el diario 'Lance'.

Más tarde, la Federación Paulista de Fútbol confirmó en una nota que el Corinthians no tiene la obligación de realizar nuevas pruebas de coronavirus porque está confinado y que el Palmeiras no mantuvo a sus jugadores aislados.

También indicó que el protocolo sanitario "prevé que las delegaciones deberían ser sometidas a test y, tras conocer los resultados, se concentrarían para los partidos en locales previamente preparados y desinfectados".

"El Palmeiras decidió no mantener a los jugadores confinados y concentrados después del partido contra Ponte Preta (de las semifinales). Por lo tanto, siguiendo el mismo concepto del protocolo, antes de la concentración para el próximo partido, deberán ser sometidos a nuevas pruebas", afirmó la federación.

La entidad informó, no obstante, que, de común acuerdo con los dos clubes, se realizarán nuevos test para el nuevo coronavirus en ambos equipos antes del partido de vuelta de la final del sábado.

Brasil es el segundo país del mundo más azotado por la pandemia después de Estados Unidos al registrar cerca de 95.000 muertes y 2,7 millones de casos confirmados de la enfermedad.

El virus aún no está controlado en muchos de los 27 estados brasileños, muchos de los cuales han permitido la vuelta al fútbol sin público pese a su delicada situación, como es el caso de Sao Paulo y Río de Janeiro, entre otros.