Casa Real.- VÍDEO: PNV cree "inaceptable" lo que rodea al caso de Juan Carlos I y "lamentable" que se vaya sin dar explicaciones

04/08/2020 El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban POLITICA PNV



Pide que no se "echen velos" sobre sus actividades cuando fue rey y después, y que esto tenga consecuencias en la monarquía



BILBAO, 4 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, cree "inaceptable" todo lo que rodea al caso del Rey emérito, Juan Carlos I, y "absolutamente lamentable" que se vaya de España sin dar explicaciones". Además, ha pedido que no se "echen velos" sobre sus actividades cuando fue jefe del Estado y posteriormente, y que esto tenga consecuencias en la monarquía, como mínino en lo que se refiere a la transparencia.



Esteban se ha referido, de esta forma, al hecho de que el rey emérito haya comunicado por carta a su hijo, Felipe VI, la decisión de trasladar su residencia fuera del España por la "repercusión pública" de lo que denomina "acontecimientos pasados" de su vida privada, y "para contribuir" a que el jefe del Estado pueda desarrollar su función "desde la tranquilidad y el sosiego".



La marcha de Juan Carlos I se produce cuando se investigan sus cuentas en el extranjero y tras la publicación de informaciones que le vinculan con el presunto cobro de comisiones ilegales por la construcción del AVE a La Meca.



En declaraciones realizadas en un vídeo, el portavoz del Grupo vasco en la Cámara baja ha dicho que es realmente "absolutamente lamentable e inaceptable todo lo que está ocurriendo". "Que el rey emérito se vaya sin dar ninguna explicación no es comprensible y, desde luego, todo lo que hay alrededor de este caso es inaceptable en términos democrático y comparativos con otras monarquías europeas", ha añadido.



A su juicio, "no puede ser" lo que está ocurriendo con este asunto y ha considerado que "habrá que dar todas las explicaciones". Además, ha asegurado que Juan Carlos I tendrá que responder de sus actuaciones cuando actuó como rey, como después de abdicar en favor de su hijo.



"Desde luego, la inviolabilidad no puede interpretarse como se está haciendo en estos momentos y esto tiene que tener consecuencias respecto a la monarquía, en cuanto a una transparencia absoluta", ha advertido.



Aitor Esteban cree que ese sería "el mínimo efecto a tener en cuenta" porque "esto no ha hecho nada más que empezar y habrá que ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero echar velos, intentar ocultar qué es lo que realmente ha sucedido en torno a las actividades de Juan Carlos I durante todos estos años que ha ejercido como jefe del Estado, y posteriormente, no tiene ningún sentido ni entra dentro de los parámetros democráticos".



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA:



https://www.europapress.tv/politica/507230/1/pnv-cree-inaceptable-todo-rodea-caso-juan-carlos



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06