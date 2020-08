Casa Real.- Sánchez asegura que "no tiene la información" sobre dónde está Juan Carlos y que corresponde decirlo a la Casa Real

04/08/2020 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada para ofrecer la última rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros y antes de las vacaciones, en Moncloa, en Madrid (España), a 4 de agosto de 2020 POLITICA Jesús Hellín - Europa Press



Asegura que "lo más importante" es que Juan Carlos I se pone a disposición de la Justicia como "cualquier otro español"



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que "no tiene información" sobre dónde está el Rey emérito y ha señalado que corresponde al propio Juan Carlos I o a la Casa Real dar a conocer ese dato. En cualquier caso, ha subrayado que "lo más importante" es que ha dicho que se pone a disposición de la Justicia como "cualquier otro español".



"No tengo la información", ha respondido escueto el jefe del Ejecutivo cuando se le ha preguntado por primera vez en su comparecencia en el Palacio de la Moncloa si el Gobierno podía confirmar que el Rey emérito está en Portugal.



El presidente del Gobierno ha subrayado que los despachos que celebra con Felipe VI son "reservados" y ha recalcado que hay una "confidencialidad" y "discreción" entre la Casa Real y su persona que él debe "preservar".



Dicho esto, Sánchez ha señalado que respeta la "toma decisiones que haga el jefe del Estado" y ha añadido que será la Casa Real la que tendrá que decidir cuándo hace públicas "algunas cuestiones" como ésta.



En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo ha destacado que "lo más importante" es que Juan Carlos I ha dicho que "se pone a disposición" de la Justicia como cualquier otro español", en alusión al comunicado que difundió este lunes su abogado.



Al ser preguntado después si al Gobierno le resulta indiferente en qué país esté, se ha remitido de nuevo a la Casa Real. "Corresponderá en consecuencia a su persona o a la Casa Real dar a conocer esa información, no al Gobierno de España. Estamos hablando de instituciones distintas", ha aseverado.



¿EN REPÚBLICA DOMINICANA O EN PORTUGAL?



Varios medios han publicado que el Rey Juan Carlos se encontraría en la capital de la República Dominicana, Santo Domingo, después de comunicar a su hijo, el monarca Felipe VI, su decisión de trasladar su residencia fuera de España.



Sin embargo, según medios portugueses, Juan Carlos I se habría instalado en Estoril, en el área de Cascais (Portugal), que es donde pasó su infancia cuando allí estaba instalado su padre, Don Juan de Borbón.



El paradero actual del Rey Juan Carlos I ha sido una de las preguntas más formuladas por los periodistas durante esta rueda de prensa, cuestión que Sánchez ha rehuido en sus respuestas incidiendo en que no tiene la información sobre dónde está el monarca.



El presidente del Gobierno se ha remitido a la confidencialidad de los despachos con el actual jefe del Estado y ha recalcado que respeta la decisión que ha tomado la Casa Real "marcando distancias" respecto a unas presuntas conductas irregulares.



En la rueda de prensa, a Sánchez también le han preguntado por quién paga la estancia del rey emérito en el país en el que reside. Ante estya cuestión, el jefe del Ejecutivo se ha remitido a la asignación a la Casa Real de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).



En relación con la seguridad de Juan Carlos I en su nueva estancia, Sánchez ha vuelto a evitar esta pregunta y se ha referido al respeto por la decisión que ha tomado la Casa Real.