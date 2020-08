Caricaturistas protestarán 365 días contra el trabajo infantil

Niños trabajan en la construcción en India. EPA/FAROOQ KHAN/Archivo

Fráncfort (Alemania), 4 ago (EFE).- Más de 365 caricaturistas e ilustradores de todos los continentes, reunidos bajo la iniciativa Cartoons For Change, protestarán a lo largo del próximo año para exigir a los gobiernos y las multinacionales detener el trabajo infantil.

La iniciativa Cartoons For Chance informó hoy de que "lanza una campaña global para denunciar la situación que viven 300 millones de niños en el mundo".

Esta campaña global surge a raíz de que la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a la comunidad internacional a emprender actividades para erradicar el trabajo forzoso y el trabajo infantil, y declaró 2021 como el "Año para la Eliminación del Trabajo Infantil".

"Es inaceptable, cruel e ilegal que, 30 años después de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, todavía hay casi 300 millones de niñas y niños explotados en diversas formas de trabajo infantil", dijo Fernand Morales-de la Cruz, fundador de Cartoons For Change.

Morales-de la Cruz considera que "los gobiernos, organizaciones internacionales y en especial, las empresas multinacionales han hecho muy poco, o casi nada, para erradicar el trabajo infantil y para proteger a los niños más pobres del mundo".

Por ello Cartoons For Change ha convocado a caricaturistas, ilustradores y a otros artistas gráficos a hacer esta protesta global en redes sociales bajo la etiqueta #365DiasContraElTrabajoInfantil.

Para el activista guatemalteco, la mayoría de los programas de "ayuda para el desarrollo" de los Estados Unidos, Canadá, Suiza, Noruega, Reino Unido y el resto de la Unión Europea, Japón y de otras potencias globales, no solo no reducen el trabajo infantil y la miseria, sino que sirven para ocultar la crueldad de modelos de negocio neocoloniales que son la verdadera causa de la miseria, y por ende del trabajo infantil.

El total de infantes que trabajan en todo el mundo hoy puede estar muy cerca de los 300 millones, según cifras de Morales-de la Cruz.