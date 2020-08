Cachemira.- Pakistán desvela un "nuevo mapa político" que incluye en su territorio la Cachemira controlada por India

13/10/2019 El primer ministro de Pakistán, Imran Jan POLITICA INTERNACIONAL -/Iranian Presidency/dpa



El primer ministro de Pakistán, Imran Jan, ha desvelado un "nuevo mapa político" del país que incluye la zona de la región de Cachemira controlada por India, antes de agregar que será el que se use en escuelas e institutos del país de forma oficial.



El mapa presentado por Jan recoge la zona de Cachemira administrada por Nueva Delhi como "un territorio en disputa" y agrega que el estatus final será decidido a través de las resoluciones e Naciones Unidas.



Jan ha recalcado que este mapa será el "oficial" en el país y ha destacado que "el derecho a la autodeterminación" de la población cachemir "no ha sido abandonado". "Queremos decir claramente al mundo que es la única solución", ha añadido.



"Mantendremos la lucha política, no creemos en las soluciones militares. Hemos recordado a la ONU una y otra vez que hicieron una promesa (a los cachemires) que no ha sido cumplida", ha manifestado el primer ministro, según ha informado el diario paquistaní 'Dawn'.



Por su parte, el ministro de Exteriores paquistaní, Mahmud Qureshi, ha resaltado que el mapa "refleja las aspiraciones del pueblo" y recoge además que el glaciar de Siachen --también en disputa con India-- "es parte de Pakistán".



"Estamos haciendo frente a su ocupación ilegal y reclamando nuestro derecho a la zona", ha destacado. "Esto da un claro mensaje a la gente de Cachemira. El Gobierno de Pakistán estuvo con ellos en el pasado y lo estará en el futuro", ha zanjado.



De esta forma, toda la región de Cachemira aparece del mismo color, cuando previamente la Línea de Control --la frontera en la disputada zona-- estaba marcada con una línea roja de puntos.



"La línea roja de puntos representa aproximadamente la Línea de Control y Jammu y Cachemira. El estatus de Jammu y Cachemira y su acceso aún debe decidirse por un plebiscito bajo las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de la ONU", recoge la leyenda del mapa.



TOQUE DE QUEDA



El anuncio de Jan ha llegado un día antes del primer primer aniversario de la retirada del estatus especial de la región de Jammu y Cachemira por parte del Gobierno indio, que durante la jornada de este mismo martes ha anunciado la entrada en vigor de un toque de queda para evitar posibles disturbios.



En la Cachemira india ya estaban en vigor algunas restricciones de movimiento para frenar el avance de la COVID-19, si bien ahora se han visto endurecidas, ya que durante las horas que rija el toque de queda solo se podrá salir a la calle para emergencias médicas o con salvoconducto.



Las autoridades indias ya revisaron el nivel de seguridad en Jammu y Cachemira el lunes, anticipando un mayor despliegue de militares y policías para contener los posibles altercados.



El Gobierno de Narendra Modi eliminó el 5 de agosto de 2019 el artículo 370, según el cual el estado de Jammu y Cachemira podía elaborar sus propias leyes y gozar de una excepcionalidad que no se contempla para otras regiones indias.



En estos años, el partido nacionalista de Modi, el Partido Popular Indio (BJP), no ha ocultado su deseo de eliminar el estatus especial de la Cachemira india por considerar que ha lastrado su integración en el resto del país asiático.



La decisión gubernamental, sin embargo, suscitó una fuerte reacción en Jammu y Cachemira y cientos de políticos y activistas locales fueron detenidos, mientras que los servicios de telefonía o Internet quedaron suspendidos durante semanas.



Las disputas en torno a la región de Cachemira, que se retrotraen a 1947, ha provocado dos de las tres guerras que han mantenido ambos países desde su independencia de Reino Unido. En 1999 hubo un breve pero intenso enfrentamiento militar entre ambas potencias nucleares y desde 2003 se mantiene una frágil tregua.