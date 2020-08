ByteDance dice que el objetivo real de Trump es matar a TikTok

(Bloomberg) -- Una investigación de Estados Unidos sobre TikTok de ByteDance Ltd. realmente pretende terminar con una aplicación de propiedad china que se ha convertido en una sensación para los estadounidenses, dijo el martes el fundador, Zhang Yiming, a sus empleados en China.

En su segunda misiva a su equipo en la misma cantidad de días, el empresario dijo que una investigación del Gobierno sobre la compra de Musical.ly en 2017 por la compañía, el progenitor de TikTok, tenía la intención de provocar un cierre total. Las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China han llevado a los políticos estadounidenses a advertir que la aplicación representa una amenaza potencial para la seguridad nacional y solicitar una investigación sobre si los datos de los usuarios estadounidenses se compartían con Pekín, acusaciones que ByteDance ha rechazado repetidamente.

ByteDance, con sede en Pekín, ha sido presionada por la Casa Blanca y los legisladores estadounidenses para que venda sus operaciones de TikTok en Estados Unidos y ahora tiene hasta el 15 de septiembre para mantener negociaciones con Microsoft Corp. por tal acuerdo. El presidente, Donald Trump, dijo el lunes que cualquier venta de las operaciones estadounidenses de TikTok tendría que incluir un pago sustancial a Estados Unidos, aunque no estaba claro bajo qué ley puede extraer un pago.

Si bien una venta forzada de TikTok a un comprador estadounidense es “poco racional”, sigue siendo parte de un proceso legal y la compañía no tiene más remedio que cumplir con la ley, dijo Zhang. “Pero este no es su objetivo, ni siquiera lo que quieren. Su objetivo real es lograr una prohibición integral”, escribió.

Ayer en otra carta, Zhang dijo que ByteDance está explorando todas las posibilidades para resolver una confrontación cada vez más intensa con Washington y que la startup más grande del mundo no ha tomado una decisión final sobre las opciones. El director ejecutivo dijo el martes que tanto él como ByteDance han sido objeto de intensas críticas en su país tras recibir noticias de una posible venta y agradeció a los empleados de China por sus esfuerzos.

Pekín también se ha metido en el conflicto. El Gobierno de China no aceptará una adquisición de las operaciones estadounidenses de TikTok por Microsoft Corp. y podría tomar medidas contra Washington si se obliga a una venta, dijo el martes el periódico estatal China Daily en su editorial.

Nota Original:ByteDance CEO Says Trump’s Real Goal Is to Kill Off TikTok

