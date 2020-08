Bolivia.- Los sectores afines al MAS instalan más de 30 puntos de bloqueo en carreteras de Bolivia

28/07/2020 28 July 2020, Bolivia, El Alto: A woman wearing a face mask holds a banner during a protest against the renewed postponement of the general elections. The Supreme Electoral Court had postponed the elections scheduled for 03 May 2020 first to 06 September 2020 then to 18 October 2020 due to the coronavirus pandemic. Photo: Marcelo Perez del Carpio/dpa POLITICA INTERNACIONAL Marcelo Perez del Carpio/dpa



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Los sectores afines al partido del expresidente Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), han comenzado este lunes la movilización en rechazo a la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de posponer las elecciones generales instalando más de 30 puntos de bloqueo en carreteras de todo Bolivia, según ha contabilizado la Dirección Nacional de Tránsito.



Así, según informa el diario 'El Deber', se han notificado cortes en Cochabamba, El Alto y La Paz, pero la movilización se ha convocado a nivel nacional a pesar de la pandemia de coronavirus, que está en aumento en la nación andina. Además, estas tres regiones son las más afectadas por la COVID-19 de Bolivia.



Las organizaciones sociales, lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB), ya avanzaron la semana pasada su intención de llevar a cabo bloqueos si el TSE no daba marcha atrás en su decisión de aplazar los comicios, esta vez previstos para el 18 de octubre debido a la situación derivada de la pandemia de coronavirus.



En este sentido, y debido a las cifras de COVID-19 que las autoridades sanitarias reportan a diario en Bolivia, el Gobierno ha reiterado en varias ocasiones su petición a que no se lleve a cabo movilización alguna para evitar eventuales contagios. La propia presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, pidió el domingo "reflexión" ante el riesgo de contraer la COVID-19 en estas concentraciones.



La COB y el TSE se reunieron a finales de la semana pasada para que las organizaciones sociales conocieran las bases técnicas, científicas y constitucionales que justifican el aplazamiento de los comicios.



A pesar del encuentro, las organizaciones sociales, que también acusan al Gobierno interino de intentar perpetuarse en el poder, mantuvieron la convocatoria a protestas, pero mostraron su predisposición a "discutir". Los sectores afines al MAS ya celebraron una marcha, que el Ejecutivo boliviano tildó de "atentado contra la salud pública" por llevarse a cabo en plena pandemia.



"FRACASO" Y CAMIONES DE OXÍGENO VARADOS



En este contexto, autoridades bolivianas han afirmado que la convocatoria ha sido un "fracaso" porque los sectores sociales convocados han optado por resguardar su salud, según informaciones de la agencia de noticias boliviana ABI.



El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, ha calificado a la movilización de la COB como la movilización "de la muerte", precisamente porque incrementa el riesgo de contagio. Según el viceministro, varios camiones se han quedado varados a la entrada de La Paz y Cochabamba, tal y como ha informado 'Página Siete'.



Por su parte, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, ha afirmado que los sectores afines al MAS están "asesinando a los bolivianos" porque los bloqueos perjudican la llegada de oxígeno necesario para tratar a los pacientes con coronavirus.



"Lo que está pasando ahora es que el oxígeno y los medicamentos esenciales para combatir la COVID-19 no pueden llegar, lo que significa que los dirigentes del MAS están ocasionando estos bloqueos y ordenando desde Argentina o desde acá, están asesinando a nuestra gente", ha dicho Issa, que ha remarcado que, si el oxígeno no llega, "ocasionará que miles de bolivianos perderán la vida".



EL TSE RATIFICA LA FECHA DE LAS ELECCIONES



Por otro lado, el TSE ha reanudado el calendario electoral de Bolivia y ha ratificado la fecha de las elecciones. Así, ha establecido que los resultados de los comicios podrán conocerse hasta el 24 de octubre.



Asimismo, si no hay segunda vuelta, la posesión de las autoridades electas tendrá lugar entre el sábado 31 de octubre y el sábado 14 de noviembre. Si hubiera repetición de votos sin segunda vuelta, la posesión sería entre el 23 de noviembre y el 5 de diciembre.



En caso de ser necesaria una segunda vuelta y sin repetición de votación, esta se llevaría a cabo el domingo 29 de noviembre. En este caso, la posesión de las autoridades tendría lugar entre el 22 de diciembre y el 26 del mismo mes, según indica la resolución, recogida por 'El Deber'.



Interrogado sobre las movilizaciones, el presidente del TSE, Salvador Romero, ya advirtió de que no cambiarán la decisión de la autoridad electoral, aclarando asimismo que hay "plena cohesión" en el TSE, a pesar de que dos vocales "manifestaron una disidencia", algo que ha considerado "normal en un cuerpo colegiado".



CRISIS POLÍTICA



La actual crisis política en Bolivia estalló con las pasadas elecciones del 20 de octubre. La oposición denunció un fraude electoral por parte de Morales que vino a ser confirmado por la Organización de Estados Americanos (OEA) al detectar "irregularidades".



Morales dimitió y se exilió --primero a México y luego a Argentina--, dando lugar a una ola de disturbios que se saldó con más de 30 muertos en enfrentamientos entre partidarios y detractores suyos y con las fuerzas de seguridad.



Los partidos acordaron repetir las elecciones el 3 de mayo pero tuvieron que ser aplazadas por el coronavirus. Ante la imposibilidad de fijar una nueva fecha, el Congreso --controlado por el MAS-- señaló el 6 de septiembre, algo aceptado por el TSE, aunque no tanto por el Gobierno interino de Jeanine Áñez, que insistía en aplazar aún más los comicios.



Tanto el TSE como el Gobierno de Áñez temen que la votación coincida con el "pico" de la pandemia en Bolivia, que se espera en los próximos meses, si bien el MAS denuncia una táctica del nuevo oficialismo para impedir que Arce, favorito en las encuestas antes de la crisis sanitaria, gane las elecciones presidenciales.