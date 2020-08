AV.- Fútbol.- El Deportivo se presentará al partido ante el Fuenlabrada y pedirá la inhabilitación de Tebas

14/01/2020 Fernando Vidal, nuevo presidente del RC Deportivo DEPORTES RC DEPORTIVO



"Si por nosotros fuera, pondríamos 11 conos en el campo"



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El presidente del RC Deportivo, Fernando Vidal, ha anunciado que el equipo se presentará este viernes al partido de la última jornada de LaLiga SmartBank ante el CF Fuenlabrada, aplazado por los positivos por coronavirus en el equipo madrileño, aunque si por ellos fuera pondrían "11 conos en el campo", y ha anunciado que pedirá al Consejo Superior de Deportes (CSD) la "inhabilitación" de Javier Tebas como presidente de LaLiga, al que ha acusado de "humillar" y "buscar las cosquillas" al club gallego.



"Siempre hemos sostenido no jugar el partido. Pero el último párrafo del escrito de Competición nos deja abiertas todas las vías, como la anulación de la jornada, la repetición de la misma, el posible descenso y pérdida de tres puntos por parte del Fuenlabrada. Nos estaban abocando a que no nos presentáramos al partido. Es por ello, y por salvaguardar los intereses del Deportivo de La Coruña, porque tenemos argumentos, que vamos a jugar este partido con todas las condiciones, sin incumplir ninguna norma", anunció el presidente de la entidad.



Además, el máximo mandatario del club coruñés confirmó también que pedirá la "inhabilitación" de Javier Tebas, señalando además que el Fuenlabrada, donde trabaja el hijo del presidente de LaLiga, "manejaba información privilegiada". "Entre hoy por la tarde o mañana por la mañana remitiremos un escrito a la presidenta del CSD para pedir la inhabilitación de Javier Tebas Medrano como presidente de LaLiga por abuso de autoridad, no inhibición en un caso de conflicto de intereses y por incumplimiento de las reglas de la competición", anunció.



Por otra parte, Vidal explicó que han pedido el aplazamiento del duelo, previsto para este miércoles, al viernes. "Queríamos hacer un partido profesional, no un solteros contra casados. A raíz de los comunicados entendimos que LaLiga se había acabado, pues LaLiga daba el puesto al Elche. Después de dos meses de competición intensísimos, los jugadores necesitaban desconectar. Ayer solicitamos el aplazamiento del partido 48 horas, hasta el viernes por la noche. Nos llegaron a tachar de negligentes. La sorpresa es que ahora LaLiga es la que tiene prisa por que se aplace el partido. Depende del Comité de Competición", señaló. "Hemos cambiado algunas cláusulas del acuerdo. Si por nosotros fuera, pondríamos 11 conos en el campo".



También pidió a la afición blanquiazul que muestre "un comportamiento ejemplar". "Quiero agradecer el apoyo a nuestra afición, que nos da fuerzas, les mando el mensaje de que vamos a ganar este partido. Pido tranquilidad y calma. Vamos a ser un club señor, la mejor afición de España. No vamos a caer en la trampa de que nos busquen las cosquillas. Les pido un comportamiento ejemplar. Ya tendremos tiempo de mostrar nuestra contrarierdad contra este proceso", concluyó.