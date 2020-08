Arón Canet con ganas de llegar a Brno, en donde ganó el pasado año

EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL/Archivo

Madrid, 4 ago (EFE).- El piloto español Arón Canet (Speed Up) ha reconocido tener muchas ganas de que llegue el Gran Premio de la República Checa en el circuito de Brno, en donde ha estado en el podio las tres últimas temporadas y el año pasado como vencedor.

"Brno me encanta, he subido al podio en los tres últimos años y la temporada pasada gané, así que será bonito volver allí para intentar dar el máximo y hacer disfrutar a la afición que nos estará viendo desde casa", destaca Canet en la nota de prensa de su equipo.

"Esta semana he vuelto a mi rutina diaria para entrenar, he disfrutado de la estancia en casa, pero ha sido corta y breve", explica el piloto del equipo Aspar.

"De todos modos, no me disgusta, ya estuvimos cuatro meses encerrados en casa y ahora quiero carreras. Enlazamos tres grandes premios seguidos en Europa, uno en la República Checa y dos en Austria.", recuerda Canet.