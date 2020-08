Arenas confiado en su recuperación "con ganas de volver a competir"

El piloto español de Moto3 Albert Arenas. EFE/Román Ríos/Archivo

Madrid, 4 ago (EFE).- El español Albert Arenas (KTM) continúa como líder del mundial de Moto3, a pesar de sufrir una caída a siete vueltas del final en Andalucía, por lo que llega al Gran Premio de la República Checa que se disputa este fin de semana en el circuito de Brno muy confiado y "con ganas de volver a competir".

"Llego a Brno con ganas de volver a competir, en la que será la primera carrera de tres seguidas y por eso será importante ser constante en las tres y ver cómo van pasando las semanas y cómo evoluciona la lesión", explica Arenas en la nota de prensa del equipo Aspar.

"Ha sido una semana muy intensa, no ha sido fácil afrontar la recuperación con el dolor de la lesión, pero había que adaptarse", reconoce el líder del mundial de Moto3.

"En Brno intentaré escuchar lo que el cuerpo me pida. Tengo fuerza y he recuperado gran parte de la movilidad, pero tengo ganas de probarme en los primeros libres, sin pensar mucho en el pie", asegura Albert Arenas.